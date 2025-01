Voordelen en samenwerken dankzij de operatierobot Da Vinci X

In Tergooi MC is onlangs de eerste patiënt geopereerd met behulp van de operatierobot Da Vinci X. In dit geval ging het om een operatie aan de nieren waarbij een kwaadaardig gezwel werd weggehaald. Het Tergooi MC is niet het eerste ziekenhuis dat met de robot werkt. De komst van de operatierobot heeft volgens de behandelaren veel voordelen als het gaat om de nauwe samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen.

Voor Tergooi MC is dat de behandeling van nierkanker, voor het Meander MC is dat prostaatkanker en voor het UMCU is dat blaaskanker. Een dag na de eerste robotoperatie vertellen urologen Flip Jansen en Maurits Barendrecht dat het team enthousiast is over de de komst van Da Vinci X. “We hebben hier zo lang met z’n allen naar toegewerkt”, zegt Jansen. Hij stelt dat Tergooi MC nu helemaal toekomstproof is. Volgens hem is het nodig dat als je wilt kunnen bijblijven wel moet gaan werken met dit platform en de operatierobot. Goed samenwerken is volgens Jansen nu makkelijker omdat er overal wordt gewerkt met dezelfde operatierobot.

Mensenwerk

Zijn collega Barendrecht loopt intussen naar de console. Dit is de plek waar de uroloog tijdens de operatie plaatsneemt. Barendrecht pakt de twee joysticks vast en laat zien hoe hij vanaf hier de robot aanstuurt, die aan de andere kant van de operatietafel staat. “Het is dus niet zo dat de robot de operatie overneemt. Het is en blijft mensenwerk, de robot doet niets uit zichzelf”, voegt Barendrecht toe.

De robot heeft iets weg van een witte spin met vier gigantische poten. Voordat de operatie van start gaat, worden aan de uiteinden ervan – naast een camera – verschillende instrumenten bevestigd. Voorbeelden hiervan zijn een pincet of een schaar. Via kleine incisies die de uroloog eerder heeft gemaakt, gaan de instrumenten de buik in zoals dat ook bij een standaard kijkoperatie gebeurt.

3D beeld

Op het scherm in de console ziet de uroloog het beeld meerdere keren vergroot en in 3D. Dat geeft een goed beeld van het operatiegebied en de uroloog ziet precies waar de tumor zit. Een groot voordeel van het werken met de robot is dat die zeer ingewikkelde bewegingen binnen het lichaam van de patiënt kan maken. Bijvoorbeeld in een hoek van negentig graden zodat de arts in een bocht kan werken. Met een standaard kijkoperatie zou dat niet kunnen.

De voordelen van opereren met de robot leiden ook tot minder schade en een sneller herstel van de patiënt. En mocht de arts onverhoopt toch nog eens trillen dat corrigeert de robot dat direct. De komst van de operatierobot heeft volgens de behandelaren veel voordelen als het gaat om de nauwe samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen. Het Maria Middelares ziekenhuis in België maakt sinds vorig jaar mei gebruik van de Da Vinci SP (single port) robot. De eerste operatie in het ziekenhuis met de robot betrof destijds een autotransplantatie van een nier.