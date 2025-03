Samenwerking IZA-regio's, digitale intake, robotchirurgie, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de tweede operatierobot van het Reinier de Graaf ziekenhuis, de verdere samenwerking van 25 IZA-regio’s voor het versterken van de regionale samenwerkingsstructuur en de bekroonde studie van het LUMC naar de inzet van AI voor patiëntvragenlijsten. Verder ook aandacht voor een pilot met digitale intake voor de BVO-scopie (bevolkingsonderzoek darmkanker) en de toekenning van het gouden keurmerk Duurzaam Zorg voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Extra robotcapaciteit bij Reinier de Graaf

Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft gaat een tweede operatierobot in gebruik nemen om chirurgische ingrepen nog nauwkeuriger te maken en de patiëntenzorg te verbeteren. Sinds de introductie van de eerste robot in 2016 neemt het aantal robot-geassisteerde operaties jaarlijks toe, vooral binnen Urologie, GE-Chirurgie en Gynaecologie.

De nieuwe robot breidt de toepassing uit naar meer specialismen, zoals de Nederlandse Endometriose Kliniek (NEK), en biedt ruimte voor complexere ingrepen. Dit zorgt voor kortere wachttijden en versterkt de positie van het ziekenhuis als centrum voor innovatieve, hoogcomplexe zorg.

Regionale samenwerkingsstructuur IZA-regio's

In Nederland werken 25 IZA-regio’s verder aan de versterking en ontwikkeling van regionale zorgnetwerken om de zorg in de toekomst te verbeteren met als voornaamste doel de zorg efficiënter, toegankelijker en duurzamer te maken. De regio’s richten zich op zorginnovaties, samenwerking tussen zorgprofessionals, en het gebruik van technologie om zorgvraagstukken in de regio op te lossen. Dit omvat het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen.

Met het IZA-programma werken de regio’s samen aan het verbeteren van de zorg voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met chronische aandoeningen. Ze richten zich ook op het verminderen van wachttijden, het bevorderen van thuiszorg en het versterken van preventieve zorg. De regio’s ontwikkelen concrete plannen voor de komende jaren en krijgen daarvoor financiële steun van de overheid.

De resultaten van deze regio-initiatieven worden voortdurend geëvalueerd om te zorgen voor duurzame en schaalbare oplossingen voor de zorgsector. Het gezamenlijke doel is om zorgverlening te optimaliseren, de zorg toegankelijker te maken voor alle Nederlanders, en tegelijkertijd de druk op zorgprofessionals te verlichten.

Inzet AI voor patiëntvragenlijsten

PhD-kandidaat Jan Heijdra Suasnabar ontving de Best Paper Award op de EuroQol 2025 Early Career Meeting voor zijn onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij patiëntvragenlijsten. Hij analyseerde bijna tweeduizend ervaringsverhalen met een large language model en ontdekte dat AI effectief kan helpen bij het verbeteren van vragenlijsten over kwaliteit van leven, zodat ze beter aansluiten bij de ervaringen van patiënten en welke aspecten van hun leven door een ziekte worden beïnvloed.

Digitale intake BVO-scopie

Gelre Ziekenhuizen start een pilot met een digitale intake voor de BVO-scopie (bevolkingsonderzoek darmkanker). Patiënten ontvangen vooraf digitale vragen, waarmee een eerste screening van hun gezondheid en medische achtergrond plaatsvindt. Hierdoor kunnen onnodige bezoeken aan het ziekenhuis worden voorkomen, terwijl de patiënt al vooraf wordt voorbereid. De resultaten van de digitale intake worden gebruikt om de procedure efficiënter en beter af te stemmen op de individuele behoeften van de patiënt. Het ziekenhuis verwacht dat deze digitale aanpak de zorg sneller en gemakkelijker maakt voor patiënten.

Goud voor Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch heeft goud behaald in het keurmerk Duurzaam Zorg. Dit werd toegekend vanwege de inzet van het ziekenhuis voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Het ziekenhuis heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet om haar CO2-uitstoot te verminderen en de energiebesparing te verhogen.

De verbetering van de energiebalans, het gebruik van duurzame energiebronnen en de optimalisatie van processen zijn enkele van de belangrijke maatregelen die het ziekenhuis heeft genomen. Bovendien speelt het ziekenhuis een actieve rol in het verduurzamen van de zorgsector door milieuvriendelijke innovaties en oplossingen te implementeren. De gouden status is een erkenning voor de inspanningen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis om de zorg zo duurzaam mogelijk te maken en een voorbeeld te zijn voor andere zorginstellingen in Nederland.

