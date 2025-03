Droid-achtige AI-robots ingezet voor zorgtaken in de UK

Het Britse healthtechbedrijf Cera heeft droidachtige robots ingezet die wekelijks 3.000 zorgbezoeken uitvoeren bij ouderen en kwetsbare mensen in het Verenigd Koninkrijk. Deze robots, aangedreven door Cera's AI-software, fungeren als assistenten voor thuiszorg. Ze herinneren gebruikers eraan om te eten, drinken en medicatie in te nemen, en verzamelen gegevens over hun gezondheid en welzijn. Deze informatie wordt gedeeld met zorgteams om te bepalen of gezondheidsinterventies nodig zijn.

Cera werkt samen met aanbieders van sociale zorg om het gebruik van deze robots te testen. De robots worden thuis bij gebruikers ondergebracht en ondersteunen hen bij dagelijkse activiteiten. Daarnaast verzamelen ze gegevens over de gezondheid en het welzijn van de patiënten en cliënten. Die gegevens worden gedeeld met zorgteams om te bepalen of er gezondheidsinterventies nodig zijn. Deze aanpak sluit aan bij de bevindingen van onderzoek dat zorgrobots effectief kunnen bijdragen aan het welzijn van ouderen.

Meer tijd voor complexe zorgbehoeftes

Met het gebruik van robots kunnen de zorgkosten tot 80 procent teruggedrongen worden, aldus Cera. En, zorgprofessionals kunnen, doordat zorgrobots hun routinetaken overnemen, zich meer concentreren op complexere zorgbehoeften van patiënten en cliënten. Daardoor dragen de zorgrobots ook bijdragen aan het verminderen van werkdruk bij zorgprofessionals en het verbeteren van de efficiëntie binnen zorginstellingen.

De robots helpen ook personen met dementie of geheugenproblemen door hen te herinneren aan belangrijke familiegebeurtenissen en bezoeken van vrienden en dierbaren. Door te monitoren hoe patiënten omgaan met herinneringen en prompts, kunnen de robots zorgteams informeren over de toestand van de patiënt, zonder dat een fysieke of virtuele controle nodig is. Dit stelt zorgverleners in staat te identificeren wanneer een patiënt niet reageert of langdurig geen interactie heeft gehad.

Toekomstige ontwikkelingen en implementatie

De eerste zorgrobots zijn in januari van dit jaar in gebruik genomen. In de (nabije) toekomst zal Cera zal ook meerdere modellen robots testen. Het bedrijf benadrukt hiermee haar streven naar verbetering en uitbreiding van deze technologie. Over het aantal gebruikte robots of de regio’s waarin ze actief zijn, worden vooralsnog geen details gedeeld.

Eerder deze maand kondigde NHS England aan dat het AI-software, ontwikkeld door Cera, gaat inzetten. Daarmee kan het risico op valpartijen van patiënten met een nauwkeurigheid van 97 procent voorspeld worden. Dit zou dagelijks maximaal 2.000 valincidenten en ziekenhuisbezoeken kunnen voorkomen. Deze ontwikkelingen illustreren hoe AI-robots een rol kunnen spelen in het ondersteunen van zorgprofessionals en het verbeteren van de zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Meerwaarde sociale zorgrobots

Sociale zorgrobots zijn een veelbelovende innovatie in de zorgsector. Ze kunnen zorgmedewerkers ontlasten door taken over te nemen zoals het bieden van interactie met cliënten en het uitvoeren van administratieve taken. Zorgrobots zijn vooral nuttig bij piekbelastingen, zoals tijdens de ochtend- en avondzorg, wanneer de werkdruk het hoogst is. Ze helpen de werkdruk te verlichten door zich bezig te houden met patiënten, zodat zorgmedewerkers zich kunnen concentreren op meer complexe zorgbehoeften.

Daarnaast kunnen deze robots worden aangepast aan de individuele behoeften van cliënten, wat bijdraagt aan persoonsgerichte zorg. Dit maakt het mogelijk om de interactie en zorg af te stemmen op wat een cliënt nodig heeft, wat de algehele zorgervaring verbetert.

De inzet van zorgrobots biedt ook de mogelijkheid om zorg te bieden in gebieden waar personeel schaars is, waardoor de zorg toegankelijker wordt. Tegelijkertijd moeten zorginstellingen zorgen voor de juiste infrastructuur en ondersteuning om de effectiviteit van zorgrobots te waarborgen. De juiste adoptie en training van zorgpersoneel zijn cruciaal voor het succes van deze technologie in de zorgpraktijk.