Onderzoek naar effectiviteit robot geassisteerde herniaoperaties

Steeds meer chirurgische ingrepen worden uitgevoerd door, of met assistentie, van robots. Ook het soort operaties, en aandoeningen, waarbij de operatierobot ingezet wordt, groeit. De voordelen zoals meer precisie bij het uitvoeren van een ingreep, minder invasieve operaties en sneller herstel, worden breed uitgemeten. Echter, het gebruik van een operatierobot kan ook nadelen hebben. Dat is althans wat enkele chirurgen van de University of Michigan Health hebben onderzocht. En dan in het bijzonder kijkend naar de voor- en nadelen van robot (geassisteerde) operaties voor het herstellen van een buikwand, of ventrale, hernia.

Wanneer een patiënt operatief geholpen moet worden voor een buikwandhernia, dan wordt dat doorgaans gedaan middels een laparoscopische of open operatietechniek. Steeds vaker wordt bij deze operaties echter ook gebruik gemaakt van een chirurgische robot. Bij zowel robot geassisteerde als laparoscopische operaties worden kleine sneetjes in de huid gemaakt. Het voordeel van de robot is dat deze 3-dimensionaal zicht en scharnierende pols technologie mogelijk maakt, waardoor de chirurg een beter zicht heeft en preciezer kan werken.

Voor en nadelen

De voordelen van robot geassisteerde chirurgie worden vaak breed uitgemeten: minder invasief, sneller herstel, nauwkeuriger opereren en op plekken waar de 'menselijke chirurg' niet bij kan. Er wordt zelfs al serieus nagedacht over de vraag of operatierobots die volledig autonoom kunnen werken uiteindelijk het personeelstekort op de OK's mee kan helpen oplossen.

Omdat nauwelijks gesproken werd over eventuele nadelen van het inzetten van een operatierobot, besloten enkele chirurgen van de University of Michigan Health daar onderzoek naar te doen. Daarbij keken zij met name naar hoe vaak en bij welke patiënten de hernia na de ingreep terugkeerde.

Nauwelijks verschil

Voor hun onderzoek werden steekproefsgewijs de gegevens van patiënten geanalyseerd die een ventrale herniaoperatie ondergaan hadden. Hoewel het onderzoek aantoonde dat de hernia bij patiënten die door een operatierobot geholpen waren, meer last hadden van terugkerende hernia’s, binnen 10 jaar na de eerste ingreep was het verschil met patiënten die met een laparoscopische ingreep geholpen waren niet schokkend: +/+ 1,1procent. Vergeleken met patiënten die middels een open operatie geholpen waren, was het verschil +/+ 0,7 procent.

De onderzoekers concludeerden echter wel dat het geringe verschil – in het nadeel van de operatierobot – laat zien dat het inzetten van een operatierobot voor een ventrale hernia operatie geen substantieel klinische voordelen heeft. Bovendien heeft onderzoek ook aangetoond dat robotreparaties langer duren en dat de technologie van de robot veel meer kost dan de traditionele laparoscopie.

Leercurve

Wat de onderzoekers echter ook willen benadrukken is de leercurve die de operatierobots momenteel nog doorlopen. Dat geldt voor elke nieuwe technologie en toepassing. “De leercurve voor robotica laat overeenkomsten zien met de curve die laparoscopie doormaakte toen die techniek voor het eerst zijn intrede deed. We zagen ook toen eerder hogere complicatie- en herniaherhalingspercentages. Uiteindelijk leidde de nieuwe techniek toch tot een paradigmaverschuiving in de herniazorg”, aldus Brian Fry, M.D., M.S., een arts-assistent algemene chirurgie aan de University of Michigan Health.

“De robot kan voordelen bieden voor meer geavanceerde operatietechnieken die worden gebruikt om zeer grote of complexe hernia's te opereren, omdat deze operaties zelden laparoscopisch worden uitgevoerd. Volgens Fry is robot geassisteerde hernia ingreep een blijvertje en is het aan chirurgen om uit te zoeken hoe we de technologie het beste kunnen inzetten om de potentiële voordelen te maximaliseren.