Psychiatrische diagnoses verbeteren met Virtual Reality

Virtual Reality (VR) biedt nieuwe mogelijkheden om psychiatrische aandoeningen nauwkeuriger te diagnosticeren. Een Deens onderzoeksteam heeft een VR-gebaseerd systeem ontwikkeld dat, in combinatie met fysiologische metingen zoals huidgeleiding, kan bijdragen aan een objectievere beoordeling van psychische stoornissen. Dit kan leiden tot snellere en beter gepersonaliseerde behandelingen.

Een nauwkeurige diagnose blijft een van de grootste uitdagingen in de psychiatrie: meer dan de helft van de psychiatrische patiënten verandert binnen 10 jaar van diagnose. De meeste psychiatrische diagnoses zijn afhankelijk van patiënten die hun symptomen rapporteren, maar veel psychische aandoeningen hebben overlappende kenmerken die bij verschillende aandoeningen voorkomen. Daardoor is het moeilijk om onderscheid te maken en is de kans op een verkeerde behandeling, en dus een slechtere uitkomst voor de patiënt, reëel.

Virtual reality oplossing

De Deense wetenschappers hebben virtual reality gecombineerd met fysiologische metingen (zoals de geleidbaarheid van de huid) om een objectievere methode te onderzoeken voor het identificeren van verschillende psychische aandoeningen. De onderzoekers testten VR-scenario’s – waaronder een huilende baby en een discussie in een kantine – bij 100 deelnemers met verschillende psychische aandoeningen.

De reacties verschilden systematisch per groep, wat wijst op het potentieel van VR voor diagnostische precisie. Het onderzoek maakt deel uit van het VIRDIS-project, dat streeft naar objectieve diagnostische tools. In een vervolgstudie met 300 deelnemers en AI-analyse wordt onderzocht hoe VR effectief in de klinische praktijk kan worden geïntegreerd.

“Dit is een belangrijke stap voorwaarts. Onze bevindingen suggereren dat virtual reality-scenario's in combinatie met fysiologische metingen kunnen helpen om onderscheid te maken tussen vergelijkbare aandoeningen. Dit is een gebied waar de psychiatrie al geruime tijd met problemen kampt”, vertelt hoofdonderzoeker professor Kamilla Miskowiak van de Universiteit van Kopenhagen.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek, gepubliceerd in ScienceDirect, heeft tot doel objectieve hulpmiddelen te ontwikkelen om psychiatrische diagnoses te ondersteunen. De eerste resultaten laten al zien dat de reacties systematisch verschilden tussen diagnostische groepen, wat suggereert dat deze aanpak het potentieel heeft om de diagnostische nauwkeurigheid te verbeteren. Er is echter meer, en groter, onderzoek nodig om deze bevindingen te bevestigen en om te onderzoeken hoe dergelijke methoden in de klinische praktijk kunnen worden gebruikt.

“We starten nu een vervolgonderzoek met 300 deelnemers en implementeren machine learning methoden om diagnostische voorspellingen op individueel niveau te verbeteren. Het uiteindelijk doel is om de vroegtijdige en gepersonaliseerde behandeling voor patiënten met psychische stoornissen te verbeteren”, aldus Miskowiak.

VR in de zorg

De afgelopen jaren heeft de inzet van virtual reality in de zorg een heuse boost gekregen. Niet alleen binnen de ggz, zoals bij GGzE waar VR-headsets gebruikt worden om patiënten met behulp van zogenoemde 360 graden video's in een rustgevende omgeving te 'projecteren'. Virtual reality wordt ook steeds vaker gezien als een effectief middel om angst en pijn(beleving) bij patiënten te verlichten, ze voor te bereiden op (complexe) of invasieve medische ingrepen. Daarnaast hebben de VR-headsets ook hun intrede gemaakt bij de training en opleiding van zorgprofessionals.