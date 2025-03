Succesvolle eerste test digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

De eerste digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is een feit. Tijdens de ‘Klik & Connect-bijeenkomst’ op 18 maart werd duidelijk dat het ontwikkelen en testen van digitale gegevensuitwisseling succesvol is. Gegevens die aan de ene kant worden gepubliceerd, kunnen aan een andere kant worden geraadpleegd. Dit kan zijn in het hele netwerk van betrokken zorgverleners. Ondanks dat de puntjes nog op de i moeten worden gezet, is de meerwaarde van deze digitale gegevensuitwisseling al zichtbaar.

De eerste partnerschappen gaan op kleine schaal aan de slag gegaan met de digitale gegevensuitwisseling en gaan op korte termijn opschalen. Het gaat om: Rijnmond (pilot Dordrecht), Noord-Nederland (Assen), West en Utrecht met St. Antonius Ziekenhuis De Klik & Connect bijeenkomsten maken de landelijke uitwisseling zichtbaar, verbindt de regio’s en brengt alle betrokkenen samen om te kunnen versnellen. De regionale en landelijke inspanningen zijn nodig om per 1 juli het fundament voor de digitale gegevensuitwisseling over te dragen aan het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG).

Klantreis

Aan de hand van een klantreis werd zichtbaar gemaakt hoe de gegevens van verschillende geboortezorgverleners samenkomen in de geboortezorgviewer. In de demonstratie van deze eerste Klik & Connect-bijeenkomst werd het verhaal gevolgd van een cliënt die in totaal drie kinderen kreeg. Tijdens haar zwangerschappen had ze te maken met verschillende zorgverleners. Zo bezocht ze een verloskundige en een echoscopist.

Tijdens haar tweede zwangerschap beviel ze in het ziekenhuis in plaats van thuis zoals bij haar andere zwangerschappen. Ook verhuisde ze nog een keer. Verder gebruikte ze in dit voorbeeld medicatie en had ze een allergie. Alle factoren speelden een rol in haar zorgtraject. De geboortezorgviewer liet zien hoe het al deze gegevens uit verschillende zorginformatiesystemen/bronsystemen samenbracht. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld van alle gegevens die belangrijk zijn om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden.

Testcliënt

Vanwege de privacy is in deze casus gebruik gemaakt van een testcliënt. De nagebootste situatie is wel volledig vergelijkbaar met een live situatie. Het is volgens deelnemende partijen winst dat verloskundigen nu direct kunnen meekijken met de resultaten van de consulten in het ziekenhuis. Enkele gebruikers in de geboortezorg geven aan dat op termijn meer mogelijk is dankzij deze manier van gegevensuitwisseling. Hoe meer zorgverleners het gaan gebruiken, hoe sneller het doorgroeit. Ook Nienke, projectleider en zelf zwanger ziet de meerwaarde: “Als deze stap die nu al kan, eerder in mijn zwangerschap mogelijk was geweest, dan had dit een hoop gepingpong over mij tussen de eerste en de tweede lijn kunnen voorkomen. Dat had gezorgd voor betere kwaliteit van zorg en efficiëntie in het proces.”

Volgende bijeenkomsten

Op donderdag 8 mei volgt een tweede Klik & Connect-bijeenkomst waarin nog meer bronsystemen aansluiten en weer meer gegevens beschikbaar zijn. Op 18 juni is de laatste Klik & Connect bijeenkomst en de verplichte landelijke eindgebruikerstoets.

Naast de eindgebruikers waren ook enkele projectleiders van de regionale partnerschappen en ziekenhuizen aanwezig bij de eerste Klik & Connect-bijeenkomst. Vanuit de leveranciers waren vertegenwoordigd: de verloskundigeninformatiesystemen Onatal, Orfeus, de Ziekenhuis Groep Twente met Hix (ChipSoft), het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht met Epic, het obstetrisch-informatiesysteem Astraia (uitgevoerd door SorgSaem in samenwerking met Zorg & Welzijn Connect) en Hinq met de viewer/zorgnetwerkomgeving. Het landelijk programmabureau was aanwezig voor de totale coördinatie.

Tijdens de bijeenkomst was ook een vertegenwoordiger van het ministerie van VWS aanwezig om getuige te zijn van de gezamenlijke inspanning om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Belangstellenden die meer willen weten over Klik & Connect of de volgende bijeenkomsten willen bijwonen, kunnen een mail sturen naar: info@carecodex.org.