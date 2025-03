App helpt bij extra begeleiding van zwangeren

De nieuwe Patient Journey App voor Geboortezorg die is ontwikkeld door ‘Zorg bij jou’ kan vanaf nu door zwangere vrouwen worden gebruikt. De app geeft gedurende de hele zwangerschap informatie en ondersteuning. Het is een aanvulling op de persoonlijke begeleiding die zwangere vrouwen krijgen in het OLVG. Het is de bedoeling dat de app op termijn wordt uitgebreid. Bijvoorbeeld met een hulpmiddel dat vertelt wanneer zwangeren contact moeten opnemen met Spoedzorg Verloskunde.

Met de app ontvangen zwangere vrouwen wekelijks informatie die past bij hun fase in de zwangerschap. Denk aan folders, filmpjes en praktische tips. Ook krijgen ze, na het invullen van een vragenlijst, meldingen en adviezen over hun persoonlijke situatie.

Waardevolle aanvulling

OLVG-gynaecoloog Marije Kamphuis is enthousiast over de app: “We zien de Patient Journey App als een waardevolle aanvulling op onze zorg. De informatie in de app is samengesteld door gynaecologen en verloskundigen, zodat we patiënten betrouwbare en relevante informatie kunnen bieden. Dat geeft vertrouwen en voorkomt onnodige zorgen.”

De Patient Journey App is gratis beschikbaar. Om de app te kunnen gebruiken moeten gebruikers zijn aangemeld door de doktersassistent. Het OLVG benadrukt dat de app een aanvulling is op de persoonlijke zorg in het OLVG en dus geen vervanging van die zorg. En bij spoed moeten zwangere vrouwen die onder behandeling zijn bij het OLVG altijd direct contact opnemen met Spoedzorg Verloskunde van het OLVG.

Thuismonitoring zwangeren

In Nederland wordt op meerdere plaatsen gewerkt aan de thuismonitoring voor zwangere vrouwen. Zo wil thuismonitoring-aanbieder Luscii het koploperschap van Nederland op het gebied van thuismonitoring benadrukken met ‘Dream 2030’. Het programma is gericht op proactieve zorg waarbij slimme algoritmen en data helpen om onnodige zorg te voorkomen.

Het eerste project binnen ‘Dream 2030’ gaat zich richten op de geboortezorg. Samen met prof. dr. Mireille Bekker, hoogleraar verloskunde aan het UMC Utrecht, werkt Luscii een intelligente tijdlijn verder uit voor vrouwen in de vroege zwangerschap. Uit Bekker’s eerdere onderzoek blijkt dat iedere euro investering in thuismonitoring bij risicozwangerschappen tot acht euro aan besparingen kan leiden en een deel van de vroeggeboorten kan voorkomen. Die gegevens worden gebruikt bij de doorontwikkeling in Dream 2030.

Ongeboren kind als hologram

Proactieve en preventieve geboortezorg vindt ook plaats op de polikliniek Foetale geneeskunde van het Erasmus MC. Daar kunnen sinds begin dit jaar ouders hun ongeboren kind dankzij de nieuwe I-Wall als hologram in beeld zien. Het systeem met de virtual reality muur van 3 meter breed en 2 meter hoog laat ieder detail van het kind in wording duidelijk zien. Het helpt zorgverleners om vast te stellen of er aangeboren afwijkingen zijn en wat dit betekent voor het kind en voor de aanstaande ouders.

Tot nu toe beoordeelden de zorgverleners het ongeboren kind voornamelijk via 2D-beelden. Dankzij ontwikkelingen in de echoscopische technieken werd in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het verbeteren van beeldvorming in de vroege zwangerschap. En met succes, want de 3D-echotechniek met virtual reality op het grote scherm wordt nu geïntroduceerd in de polikliniek.