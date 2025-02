VWS op IWC25, Beeld in PGO, Teletolk en bestuurswisselingen

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de activiteiten van het ministerie van VWS op de ICT&health World Conference van eind januari, het nieuwe initiatief Beeld in PGO en de introductie van Teletolk in Ziekenhuis Rivierenland. Verder ook aandacht voor een nieuw bestuurslid van de NVZ en de herbenoeming van Bianca Buurman als voorzitter van de V&VN.

VWS op de ICT&health World Conference

Van 28 t/m 30 januari werd in het MECC de tweede editie van de ICT&health World Conference (#ICTWC25) gehouden, waar duizenden zorgprofessionals, zorginstellingen, leveranciers en partners aanwezig waren. Zij bezochten de keynotes en meer dan 160 breakout sessies, workshops en presentaties. Op woensdag hield minister Agema van VWS een inspirerende keynote. Het ministerie is een van de hoofdpartners van het congres. In onderstaande video geven zij een korte impressie van het succesvolle evenement.

Een impressie van de activiteiten van VWS op de ICT&health World Conference

Beeld in PGO

Op 30 januari werd in het Catharina Ziekenhuis het startschot gegeven voor Beeld in PGO. Het initiatief, dat in Zuid Oost Brabant als eerste proefregio werd gelanceerd, is een samenwerking tussen het Catharina Ziekenhuis, MedMij, RZCC en de leveranciers Founda, Ivido, HINQ en Zodos.

Het doel van Beeld in PGO is om orgaanbieders in staat te stellen beelden en verslagen via XDS voor hun patiënten beschikbaar te maken in hun PGO. Dat wordt gerealiseerd met een generiek Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) koppelvlak op Founda Health XDSCloud. In de toekomst wordt het ook mogelijk beelden en verslagen te ontsluiten via meerdere, gestandaardiseerde routes.

Teletolk bij Ziekenhuis Rivierenland

Met de introductie van de Teletolk-service van TolkContact voor patiënten die doof of slechthorend zijn of een spraakbeperking hebben, heeft Ziekenhus Rivierenland een volgende stap gezet in het toegankelijk maken van zorg voor iedereen. Dankzij Teletolk kunnen deze patiënten nu op een eenvoudige manier met het ziekenhuis communiceren via een tolk in gebarentaal, spraak of tekst. Het opzetten van de verbinding is simpel: door op een knop te klikken, die te vinden is op de contactpagina van de website van het ziekenhuis, kunnen patiënten zelfstandig een tolk inschakelen.

“Bij Ziekenhuis Rivierenland willen we dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. Teletolk helpt ons om barrières weg te nemen. Dit sluit aan bij onze inzet voor inclusieve zorg. Het bieden van toegankelijke zorg betekent ook dat we actief zoeken naar manieren om iedereen gelijkwaardig te kunnen behandelen. Teletolk helpt mensen om de regie over hun zorg te nemen. Dat is een mooie ontwikkeling”, aldus Marcia Sanderse, voorzitter van de commissie Inclusie, Diversiteit en Gelijkheid in het ziekenhuis.

Nieuw bestuurslid NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft met Maurice van den Bosch sinds 1 februari een nieuw bestuurslid erbij. Hij is de opvolger van Karin Mondriaan en zal zich onder meer richten op arbeidsmarkt en digitale transformatie.

“Ik kijk ernaar uit om samen met NVZ-collega’s te werken aan het oplossen van de belangrijkste vraagstukken die onze sector raken. Waarbij het duurzaam opvangen van de stijgende zorgvraag, met de krapte op de arbeidsmarkt en het parallel implementeren van innovaties in lijn met het Integraal Zorgakkoord, de belangrijkste is”, aldus Maurice van den Bosch.

Tweede termijn voor Bianca Buurman

Bianca Buurman is op 1 februari gestart voor een tweede termijn als voorzitter van V&VN. Haar herbenoeming is onlangs door de Ledenraad van V&VN unaniem bevestigd, “Ik vind het een grote eer om voorzitter te zijn van V&VN”, aldus Buurman. “Schaarste is hét thema voor de komende jaren. We moeten alles op alles zetten om verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten te behouden en aan te trekken voor de zorg. Zij moeten steeds complexer werk gaan doen. Het is daarom noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in opleiden en scholing. We weten dat voldoende ontwikkelmogelijkheden zorgen voor het behoud van collega’s.”

