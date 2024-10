Werken aan meer gebruikersgemak PGO’s

MedMij, MedMij Beheer (VZVZ) en Mitz zijn op zoek gegaan naar MedMij-deelnemers die vanaf 10 oktober willen meewerken aan de Proof of Concept (PoC) Generieke Functies. Ze zijn hiervoor op zoek naar leveranciers die de rol van Dienstverlener Aanbieder (DVA) of Dienstverlener Persoon (DVP) vervullen. Binnen het programma PROVES worden op deze manier nieuwe functionaliteiten en gegevensdiensten beproefd. Op deze manier wordt het MedMij Afsprakenstelsel continu verder ontwikkeld.

PROVES is een VZVZ-dienst die Proof of Concepts (PoC’s), pilots en gecontroleerde livegangen (GLG's) organiseert om zorginnovaties en informatie-uitwisseling te testen om het op deze manier van theorie naar de praktijk te kunnen brengen. Het doel van de PoC’s is om oplossingen technisch (en functioneel) te beproeven in testomgevingen en om daarover input op te halen uit het veld om eventueel verbeteringen te kunnen doorvoeren.

PoC Generieke Functies

Het MedMij Afsprakenstelsel kent een aantal uitdagingen waaraan de afgelopen periode is gewerkt. Zo is het authenticatieproces voor de PGO-gebruiker nog niet gebruiksvriendelijk omdat DigiD nog veel moet worden gebruikt om gegevens te kunnen ophalen uit het PGO. Veel PGO-gebruikers lopen vast in deze processen, wat het gebruik van PGO’s ondermijnt. Daarom wordt er gewerkt aan: Vertrouwde Authenticatie, een Toestemmingsregister en een Lokalisatieregister.

Met de PoC’s verwacht MedMij de gebruiksvriendelijkheid voor PGO-gebruikers te vergroten. Zo wordt er gewerkt aan één (landelijke) manier om veilig vast te stellen dat de persoon die inlogt in een PGO, daadwerkelijk deze persoon is. Met de Vertrouwde Authenticatie wordt aantal ‘inlog-acties’ geminimaliseerd. Verder komt er één plek waarin alle toestemmingen worden vastgelegd. Daarmee kunnen zorgaanbieders onder meer de PGO van gebruikers. Met de Vertrouwde Authenticatie erop kunnen ze ervan uitgaan dat de juiste persoon de toestemmingen geeft. Verder wordt met het Lokalisatieregister via de bron Mitz achterhaald waar medische gegevens van de PGO-gebruiker zijn te vinden zodat de PGO-gebruiker gemakkelijk de PGO kan vullen met medische gegevens.

Hackaton

Aan PROVES is gevraagd om uitvoering te geven aan deze PoC. Inmiddels zijn (toekomstige) MedMij-deelnemers uitgenodigd om via twee consultatiesessies mee te denken over de verdere uitwerking van deze generieke functies. Daarnaast wordt aan het einde van de PoC een afsluitende hackathon georganiseerd om de implementatie te bevorderen.

Thuisarts.nl

Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van PGO’s. Begin juli werd bekend dat de gebruikers van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voortaan via hun PGO-app of website ook relevante informatie en uitleg van Thuisarts.nl kunnen vinden bij specifieke diagnoses of klachten. Stichting MedMij en Thuisarts.nl hebben de Thuisarts-koppeling beschikbaar gesteld aan MedMij-gecertificeerde PGO’s.