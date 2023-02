Gegevensuitwisseling VPO bijna klaar voor verplichting onder Wegiz

NEN is in januari 2023 begonnen met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. Deze norm bevat eisen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van verpleegkundige informatie tussen zorgverleners. Naar verwachting publiceert NEN de norm binnen 18 tot 24 maanden. De ontwikkeling ervan is de laatste stap naar de verplichting van de gegevensuitwisseling Verpleegkundige overdracht (VPO) onder de Wegiz.