Slimme hulpmiddelen vergemakkelijken zelfstandig wonen

Met slimme, al dan niet zorgtechnologische middelen, kan zoveel meer om het dagelijks leven in de vertrouwde omgeving mogelijk te maken. Soms gaat het dan om eenvoudige kleine handige hulpmiddelen, soms ook om high tech oplossingen. In twee voorbeeldwoningen, één in Oss en één in Den Bosch, is te zien hoe die het leven van ouderen en mensen met een beperking kunnen veraangenamen, hen helpen zelfredzaam te blijven en zelfstandig te blijven wonen.