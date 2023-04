We gaan van beeldbeschikbaarheid naar volledige databeschikbaarheid

Philips sloot afgelopen januari met regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) GERRIT voor de regio Noord-Nederland een overeenkomst. Het doel: de beschikbaarheid en uitwisseling van beelden en documenten tussen bij de RSO aangesloten ziekenhuizen te verbeteren. GERRIT heeft sinds 2011 voor én samen met ziekenhuizen in de regio de XDS-infrastructuur (XDS-NN) ontwikkeld die beeldbeschikbaarheid mogelijk maakt. Dat moet de komende jaren volledige beschikbaarheid van alle medische data worden, vertelt GERRIT-directeur Wim Hodes. “Onze focus ligt op hoe we de zorg met ICT beter krijgen: verandert inzet van ICT de zorg ook echt, wordt die efficiënter en effectiever? Dat realiseren, is mijn grootste drive.”