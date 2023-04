Zelfbouwplatform verbreedt inzet van e-health in mentale zorg

Zorg toegankelijker en betaalbaarder maken door zelf e-health modules te creëren? Volgens Minddistrict kan dat. Specialisten en onderzoekers hebben de expertise in huis, onderzoek ligt soms al ‘op de plank’ te wachten op adoptie. In het CMS – content management systeem – van Minddistrict kunnen gebruikers zelf e-health interventies op maat maken én delen met meer aanbieders. Onder andere ziekenhuizen doen dit steeds vaker, vertelt GZ-psycholoog Marieke de Gier van Amsterdam UMC. Samen met Lotte van der Maas, Team Lead Intervention Development bij Minddistrict, gaat zij in op de voordelen van het ontwikkelen van eigen e-health interventies op basis van een standaard raamwerk.