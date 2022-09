Dode data binnen de zorg . Wat doen en kunnen we met data van overledenen?

De toekomst van de gezondheidszorg in Nederland is afhankelijk van bestaande data, het liefst gepersonaliseerde data en data die realtime verkregen of verkrijgbaar is. Wat gebeurt er echter met je data wanneer je overlijdt? Wat kunnen we met deze zogeheten ‘dode’ data binnen de gezondheidszorg? In dit artikel kijken we naar dit fenomeen vanuit het oogpunt van de psychologie, filosofie en een stukje jurisprudentie.