PIE=M zette leefstijlzorg op de kaart

Om het naderende zorginfarct in Nederland het hoofd te bieden, is het noodzakelijk om óók in te zetten op preventie en een gezonde leefstijl als medicijn. Dr. Adrie Bouma van het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) zet zich daar al jaren met succes voor in. Ze maakte deel uit van het project PIE=M, dat staat voor Physicians Implement Exercise is Medicine (september 2018 tot eind 2020). De focus is inmiddels uitgebreid van bewegen naar een gezonde leefstijl en mondiaal heeft de beweging de wind in de rug.