Wat kunnen AI mens-machine toepassingen leren van sociale robots?

Kunstmatig intelligente (AI) toepassingen kennen tegenwoordig een hoog ontwikkeltempo. Je komt ze op steeds meer momenten in het dagelijks leven tegen. Zo doe je tegenwoordig een deel van je bankzaken na contact met een chatbot. Word je in een restaurant misschien bediend door serveerrobots. Kun je in een ziekenhuis een transportrobot tegenkomen op de gang. Helpen robots in de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg, cliënten bij (ADL) algemeen dagelijkse levensverrichtingen. Helpt de spraakassistent in de auto je om je handen vrij te houden door handelingen over te nemen, of helpt Apple’s Siri menig mens bij online zoeken, afspraken inplannen of (eindelijk eens originele) grapjes maken. En introduceerde de WHO (World Health Organisation) onlangs in samenwerking met het Qatar Ministry of Health een digital human genaamd ‘Florence’, voor de FIFA World Cup 2022. Florence zou mensen advies moeten gaan geven aangaande een gezonde leefstijl en mentale gezondheid.