Digitale technologie is enabler voor duurzame zorg

Als infectieziekte- en populatie-epidemioloog heeft Dr. Labrique onder meer leiding gegeven aan baanbrekend onderzoek op het gebied van de gezondheid van moeders, pasgeborenen en kinderen in uitdagende omgevingen. Verder speelde hij een cruciale rol als technisch adviseur voor verschillende internationale en mondiale gezondheidsorganisaties en ministeries van volksgezondheid. Hij was voorzitter van de WHO Digital Health Guidelines Development Group en lid van de WHO Digital Health Roster of Experts. In 2018 werd Dr. Labrique geëerd met de Excellence in International Public Health Practice Award en een Distinguished Alumnus Award van de Johns Hopkins University. Mis de kans niet om zijn keynote bij te wonen en persoonlijk Dr. Alain Labrique te ontmoeten op onze komende internationale event in het MECC, van 12 t/m 14 mei. Zijn boodschap? “Digitale technologie is de enabler voor duurzame gezondheidszorg!”

Erik peters