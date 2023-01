Isala ontzorgt medewerkers met toekomstbestendige Memor 20 PDA

De ziekenhuisorganisatie Isala beschikt in Nederland over locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Vanuit die locaties wordt basis- en topzorg aangeboden in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. “We hebben in totaal 1.250 bedden en met 7.000 medewerkers bieden we de best mogelijke zorg”, vertelt Jack Smulders. Samen met zijn collega Luuk van der Horst is hij verantwoordelijk voor functioneel en applicatiebeheer bij het facilitair bedrijf van Isala.

“Natuurlijk proberen we onze medewerkers altijd zoveel mogelijk te ontzorgen”, vult Van der Horst aan. In het topklinisch ziekenhuis in Zwolle implementeerde Isala in 2022 daarom nieuwe technologieën en introduceerde het de Memor 20, het vlaggenschip onder de PDA’s van Datalogic. ‘Onze vorige PDA’s waren verouderd en werden niet meer voorzien van nieuwe veiligheidssoftware. We zijn daarom op zoek gegaan naar een toekomstbestendige vervanger, legt Smulders uit.

Passen in IT-landschap Isala

De eisen waren duidelijk. De nieuwe PDA moest beschikken over een modern besturingssysteem en goed passen in het IT-landschap van Isala. Bovendien zochten Smulders en Van der Horst een apparaat dat naast QR- en 2D-codes ook eventuele toekomstige codes probleemloos kan scannen. ‘Verder moest het een robuust en toch handzaam apparaat zijn’, voegt Van der Horst toe.

Drie aanbieders leverden testtoestellen, die in het ziekenhuis grondig aan de tand werden gevoeld. De Memor 20 kwam daar als beste uit. “Die voldeed aan alle wensen en eisen en was ook zeer aantrekkelijk geprijsd’, licht Smulders toe. Het Isala zorgpersoneel was net zo enthousiast, vooral over het indrukwekkende 5,7 inch full hd-display, een van de grootste displays op de markt.

Compact, gebruiksvriendelijk

Hoewel de Memor 20-PDA robuust is en een groot display heeft, is het apparaat nog steeds compact en makkelijk te gebruiken. De 60 nieuwe PDA’s zijn door Mobile IT geleverd en gekoppeld aan ARTA, een van de meest efficiënte mobiele oplossingen in de zorgsector. “ARTA is een soort hub”, legt Smulders uit. “Alle transporttaken komen er samen. Of het nou gaat om het vervoer van patiënten, om eten rondbrengen over de afdelingen of om de interne pakketdienst of andere logistieke taken, ARTA coördineert en stuurt alles aan.”

Jack Smulders & Luuk van der Horst, facilitair bedrijf Isala: “We zouden niet meer zonder willen. Het is echt een onmisbaar apparaat.”

Isala zet de PDA’s in voor een breed scala aan transporttaken. Het blijkt dat de PDA tal van extra voordelen biedt, elke dag weer. Barcodes worden bijvoorbeeld snel en probleemloos gescand, zelfs onder een hoek van 15 graden. “Dat was bij onze vorige PDA’s wel anders. Daarmee moest je de scanner recht voor de code houden om goed te kunnen scannen. Ook moesten werknemers zich soms in rare bochten wringen’, herinnert Van der Horst.”

Aanwinst voor medewerkers

Daarnaast heeft de Memor 20 een lange batterijduur en kan de accu draadloos worden opgeladen. De gepatenteerde Soft Spot-technologie voor Android is ook een aanwinst voor medewerkers, vooral voor mensen met kleine handen. Dankzij deze technologie kan overal op het display een extra, digitale trigger worden geplaatst. Een exclusief tweede display aan de bovenzijde van de PDA dient als handsfree functie. Zo kunnen gebruikers snel en duidelijk meldingen en beller-ID’s van inkomende oproepen lezen zonder dat ze moeten stoppen met waar ze mee bezig zijn.

De unieke Green Spot-technologie van Datalogic geeft positieve visuele feedback bij iedere correcte scan. Het geluid van de PDA kan ook zonder problemen worden uitgezet als de omgeving om totale stilte vraagt.

De Memor 20 is bovendien Android Enterprise Recommended. Dat maakt het voor Isala eenvoudiger om Android-apparaten en -services te selecteren, te implementeren en te beheren. Van der Horst vertelt: “Zo zijn nu ook zero-touch roll-outs mogelijk, waarbij updates en implementaties kunnen worden uitgevoerd zonder dat er fysiek contact met de PDA nodig is. Dat bespaart onze IT-afdeling echt heel veel tijd.”

Toekomstbestendige oplossing

“Met de Memor 20 van Datalogic hebben we echt een toekomstbestendige oplossing. Ondersteuning is voor de lange termijn gegarandeerd”, vervolgt Van der Horst. Dat Mobile IT remote support biedt en de apparaten op afstand beheert past naadloos in hun toekomstvisie, die is gericht op maximaal ontzorgen. “We zouden niet meer zonder willen en – zeker op langere termijn – ook niet meer zonder kúnnen”, besluit Smulders.

Eisen Isala

• Makkelijk te gebruiken en robuust.

• De nieuwste technologie die draait op Android.

• Remote support en zero-touch roll-out.

• Toekomstbestendig met continu update mogelijkheden.

Gevonden oplossing oplossing

• Een combinatie van Mobile IT en iARTA voor een complete oplossing.

• Memor 20: een robuuste Android-PDA met volledig touchscreen.

• Green Spot-technologie die visueel aangeeft dat de scan gelukt is, in een omgeving waar een piepgeluid storend is.