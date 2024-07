ANW-zorgmedewerkers beter voorbereid door ICT-oplossing

Negen maanden na het tekenen van een intentieverklaring is de eerste van de vier digitale oplossingen om urgente problemen in de Avond-, Nacht-, en Weekendzorg (ANW-zorg) op te lossen live gegaan. Het gaat om een gebruiksvriendelijke en veilige oplossing voor dossierinzage tijdens de ANW-diensten. Zorgmedewerkers kunnen nu veilig en snel in diverse cliëntdossiers van verschillende zorgorganisaties inloggen om goede zorg te verlenen bij cliënten thuis en op het juiste moment.

De gezamenlijke intentieverklaring is ondertekend tijdens de ANW-week in september 2023. ActiZ heeft toen samen met softwareleveranciers uit de NUTS-community afgesproken om vier digitale oplossingen te ontwikkelen voor urgente problemen in de Avond-, Nacht- en Weekendzorg.

Beveiligd netwerk

Het systeem maakt gebruik van het beveiligde netwerk van Stichting NUTS, een stichting voor digitale samenwerking in de zorg. Doel is om de beschikbaarheid van cliëntgegevens op een gemakkelijke én veilige manier te realiseren. Dankzij de verbeterde toegankelijkheid kunnen zorgmedewerkers nu gemakkelijk dossiers van verschillende zorgaanbieders inzien.

Een zorgcentrale is nu in staat om de dossiers van cliënten tijdelijk te koppelen aan de inlog van de nachtzorgmedewerker. Hierdoor krijgt de ANW-medewerker vooraf belangrijke informatie en komt hij of zij niet voor verrassingen te staan. Is er bijvoorbeeld een hond aanwezig in huis? Of is een andere omgang met de cliënt vereist omdat de cliënt angstig is? Dit soort informatie is voor de betreffende nachtzorgmedewerker beschikbaar.

Dankzij deze oplossing kunnen nachtzorgmedewerkers nu zorg verlenen met de juiste en volledige informatie. Bovendien kunnen ze terug rapporteren in het originele dossier van de cliënt, ongeacht de gebruikte software. Dit zorgt ervoor dat het wijkteam de volgende ochtend direct op de hoogte is van de situatie.

Positieve reacties en toekomstplannen

De nieuwe, digitale oplossing is voor de deelnemende partijen het bewijs dat samenwerken tussen zorgprofessionals en softwareleveranciers in de zorgsector zeer snel tot resultaat kan leiden. De reacties zijn dan ook positief: “Het is fijn dat dit zo snel is opgepakt. Er is vanuit de teams gelijk de behoefte uitgesproken voor uitbreiding naar andere situaties die om verbetering vragen. Door samen te werken met zorgorganisaties zoals De Wever en Thebe kunnen wij samen goede zorg leveren in onze regio”, reageert adviseur ECD bij Mijzo, Karin Kuijpers. De deelnemende partijen kijken uit naar de andere aangekondigde oplossingen voor wondzorg en inzage in het huisartsdossier, waar inmiddels ook aan wordt gewerkt.