5000ste digitale meekijkconsult bij Amphia

Huisartsen kunnen bij 14 specialismen binnen Amphia een meekijkconsult aanvragen. En dat hebben ze de afgelopen jaren in totaal al 5.000 keer met succes gedaan. Huisarts Joyce Nouwens (van huisartsenpraktijk Jongsma en Nouwens) is goed te spreken over het meekijkconsult. Ook de patiënten blijken het fijn te vinden, want ze hoeven vaak niet naar het ziekenhuis terwijl ze wel gerustgesteld zijn. Nouwens vertelt op de website van Amphia: “Gemiddeld vragen wij als huisartsenpraktijk ongeveer 20 keer per week een meekijkconsult aan. Ik vind het meekijkconsult een erg prettige werkwijze. Meestal heb ik al binnen 24 uur een reactie, soms zelfs nog op dezelfde dag. Ook voor onze arts in opleiding is een meekijkconsult fijn. Het is een laagdrempelige manier om contact te leggen en advies te krijgen.”

Passende zorg

Het meekijkconsult rukt in de medische sector op zodat de zorg, waar mogelijk, buiten het ziekenhuis kan worden gerealiseerd. In het Reinier de Graaf is men bijvoorbeeld ook al, sinds 2020, begonnen met meekijkconsulten voor twaalf specialismen waaronder MDL. Deze aanpak pas goed in het kader van het realiseren van passende zorg zoals uitgebreid omschreven staat in het IZA. Bij passende zorg gaat het om de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek en het meekijkconsult is daar natuurlijk een uitstekend voorbeeld van.

Er zijn verschillende vormen die mogelijk zijn. Een huisarts kan bijvoorbeeld informatie, met eventueel foto’s en zelfs video’s, digitaal naar een specialist sturen en kort daarna advies terugkrijgen. Maar het meekijkconsult kan ook in de vorm van fysiek of via een internetverbinding meekijken bij de huisarts in de praktijk. Een andere mogelijkheid is, bijvoorbeeld bij wondzorg, dat de (verpleegkundig) specialist op afstand letterlijk live meekijkt bij een behandeling.

Specialisten waarderen meekijkconsulten

Niet alleen huisartsen en patiënten vinden dit ‘digitaal meekijken’ van specialisten handig, ook de medisch specialisten van Amphia zijn er tevreden over. Internist-nefroloog Ronald van Etten vindt het meekijkconsult bijvoorbeeld een prettige manier van werken. “Het is een makkelijke en laagdrempelige manier om advies te geven. We kunnen op een rustig moment een antwoord geven en hier ook echt de tijd voor nemen. Je hebt ook meteen de gegevens bij de hand in het elektronisch patiëntdossier waardoor je een nog beter advies kunt geven. Ook merk ik dat huisartsen zich wel eens bezwaard voelden als ze mij stoorden tijdens een spreekuur. Dat hoeft nu niet meer. Voor beide partijen is het een fijne vorm van consultatie.”

Minder belastend

Neuroloog Lotte Vlam is het daar mee eens en vindt het prettig dat de vragen van huisartsen niet telefonisch maar via de digitale snelweg binnenkomen. Op die manier kan ze op een rustig moment uitgebreid schriftelijk antwoord geven. “Als er iets voor ons niet duidelijk is, of als we meer informatie nodig hebben dan nemen we zelf contact op met de huisarts. Doordat wij op afstand advies kunnen geven, hoeven sommige patiënten niet meer naar ons worden doorverwezen. Voor patiënten is het hierdoor ook minder belastend. Zij komen immers niet op een wachtlijst te staan en voor ons helpt dat in de oplopende druk in de zorg. Het meekijkconsult is voor ons dan ook een zinvolle toevoeging aan de zorg en mag wat ons betreft nog vaker worden ingezet.”