5,25 miljoen voor vereenvoudigen biosensing

Delta Diagnostics vereenvoudigt biosensing, oftewel het detecteren van biomoleculen, met fotonische geïntegreerde circuits. Het is een methode die het Life Sciences-onderzoek versnelt en het ‘multiplexen’ ondersteunt om meerdere biomoleculen tegelijk te analyseren. “Het ophalen van Series A-financiering is een belangrijke mijlpaal voor Delta Diagnostics. Dit valideert onze technologie en onze visie om multiplex biosensing te creëren”, zegt Guy Dewil, CEO van Delta Diagnostics. “We zijn onze investeerders dankbaar voor hun steun en geloven sterk in onze missie. Deze investering zal de lancering van ons eerste product versnellen. Het zal het volledige potentieel van onze biosensing technologie openen om ontdekkingen in Life Sciences te stimuleren.”

Biosensing

Karel Kubias, Partner bij i&i Biotech Fund, steunt de ontwikkeling van Delta Diagnostics’ veelbelovende biosensing technologie voor zowel de industrie als academisch onderzoek. Hij gelooft dat de technologie daadwerkelijk een aanzienlijke verbetering kan brengen en dat industriële partners interesse zullen hebben, wat het team van Delta op de juiste weg naar toekomstig succes houdt. “We zijn klaar om de Life Sciences-industrie te transformeren met onze geavanceerde fotonische biosensing technologie”, zegt Bart de Boer, CTO van Delta Diagnostics. “Onze zeer gevoelige, labelvrije biosensor-instrumenten kunnen wetenschappers helpen om sneller meer antwoorden te vinden en hun onderzoek aanzienlijk te versnellen.”

Dergelijke snelle en geavanceerde testmethoden met behulp van biosensoren, kunnen ook in belangrijke mate bijdragen aan de voorbereiding in de strijd tegen toekomstige pandemieën. Het gebruik van biosensoren biedt voordelen zoals snelheid, gevoeligheid, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en lage kosten. Studenten van de TU Eindhoven hebben inmiddels bijgedragen met creatieve ideeën en concrete prototypes van biosensoren die geschikt zijn voor speekseltesten.

Perfectionering

Met de initiële financiering van TNO en UNIIQ heeft het bedrijf een ervaren team opgebouwd, dat zich richt op het perfectioneren van hun biosensing technologie. De financiering van Serie A zal de startup ondersteunen bij de lancering van het eerste product. Tevens kan met het geld de verdere ontwikkeling van geavanceerde biosensorsystemen voor real-time detectie van biomoleculen worden bevorderd.