600 miljoen voor zorginnovatie

Het fonds voor zorginnovatie wordt ondersteund door een mix van internationale investeerders, waaronder corporates, banken, pensioenfondsen, verzekeraars, fund-of-funds, staatsfondsen, stichtingen, family offices, ondernemers en het Gilde team.

Pieter van der Meer, Managing Partner bij Gilde Healthcare, zegt blij te zijn met de grote belangstelling van investeerders die de missie van Gilde Healthcare ondersteunen. “Innovaties die de kwaliteit van zorg verbeteren, maar deze ook betaalbaar houden zijn essentieel om de toegankelijkheid van zorg te borgen.” Met een team van sectorexperts helpt Gilde Healthcare ondernemingen om medische innovaties verder op te schalen en wereldwijd toegankelijk te maken.

Intussen blijven de zorguitgaven in het westen stijgen. In de VS zou het zelfs al gaan om meer dan 20 procent van het BNP. De recent opgerichte Impact Council ondersteunt de missie van Gilde Healthcare om te investeren in betere zorg tegen lagere kosten. De raad wordt voorgezeten door de voormalig uitvoerend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Met het nieuwe fonds zal Gilde Healthcare investeren in een range van 10-60 miljoen euro per nieuw portefeuillebedrijf. In combinatie met het vorige Venture&Growth fonds dat in 2020 werd opgehaald en Gilde Healthcare Private Equity IV dat in 2022 werd gesloten, heeft Gilde Healthcare in de afgelopen drie jaar €1,5 miljard aan kapitaal aangetrokken.

Over Gilde Healthcare

Gilde Healthcare is een gespecialiseerde investeringsmaatschappij in de zorgsector met ruim €2.5 miljard onder beheer verdeeld over twee fondsstrategieën: Venture&Growth en Private Equity. De investeringsmaatschappij investeert in digitale zorgtechnologie, medische technologie en geneesmiddelenontwikkeling in zowel Europa als Noord-Amerika. Het Private Equity fonds richt zich op winstgevende zorgondernemingen in het lower mid-market segment in Noordwest Europa.