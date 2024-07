Maastro doet onderzoek naar precisiebestraling bij epilepsie

Radiotherapiecentrum Maastro in Maastricht doet onderzoek naar de behandeling van epilepsie met precisiebestraling. Er zijn in Nederland zo’n 45.000 mensen met een vorm van epilepsie die niet kan worden genezen met de reguliere behandelingen. Nieuwe behandelingen om deze groep patiënten ook te kunnen helpen zijn dan ook hard nodig.

Epilepsiepatiënten worden vaak behandeld met medicijnen of een hersenoperatie. Bij sommige patiënten werken deze behandeling echter niet voldoende. Ook is bij sommige patiënten een hersenoperatie niet mogelijk. In dit nieuwe onderzoek wordt nagegaan of precisiebestraling bij deze groep patiënten een uitkomst kan bieden.

Hoopvolle resultaten precisiebestraling

Precisiebestraling is een vorm van uitwendige bestraling waarbij het gebied waar de epilepsie ontstaat met smalle stralenbundels vanuit veel verschillende kanten heel nauwkeurig wordt bestraald. Op die manier wordt tijdens één enkele bestralingsbehandeling een hoge dosis straling afgegeven op een klein gebied.

In andere landen, waar patiënten wel al behandeld met precisiebestraling, zijn de resultaten hoopvol. Bij de meeste patiënten neemt het aantal aanvallen twee jaar na de behandeling sterk af. Sommige patiënten hebben zelfs helemaal geen aanvallen meer.

Aan het onderzoek werken verschillende organisaties in Nederland mee. Naast Maastro wordt het onderzoek ook uitgevoerd bij Maastricht UMC+, Amsterdam UMC en UMC Utrecht en de twee epilepsiecentra in Nederland.

Controlegroep

Om te onderzoeken of de epileptische aanvallen kunnen worden verminderd met precisiebestraling, worden de patiënten die aan het onderzoek deelnemen in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt meteen de precisiebestraling, de andere groep gaat eerst twee jaar door met hun huidige behandeling en krijgen daarna alsnog de precisiebestraling. De resultaten van de twee groepen worden vervolgens vergeleken om te zien welk effect de bestraling heeft gehad in vergelijking met de patiënten die hun reguliere behandeling hebben voortgezet. De onderverdeling in twee groepen gebeurt op basis van loting.

Epilepsie behandelen met AI

Het Medisch Spectrum Twente paste enkele jaren geleden ook een nieuwe behandelmethode toe bij twee Nederlandse epilepsiepatiënten. Het ging daarbij om een implantaat achter het oor gekregen dat continu hersensignalen (EEG) kan meten. De signalen worden met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) geanalyseerd.

Met die analyse kan vervolgens de behandeling door middel van het toedienen van prikkels aan een zenuw in de hals verbeterd worden. De behandeling van epilepsie door middel van deze zogenoemde ‘AI-implantaten’ staat bekend als ‘nervus vagus stimulatie’. De kunstmatige intelligentie die hiervoor nodig is, is ontwikkeld aan de Universiteit van Twente (UT).