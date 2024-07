Nieuwe moderne CT-scanner bij Noordwest Ziekenhuisgroep

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft begin juli een nieuwe CT-scanner in gebruik genomen. Het gaat om een zogeheten Naeotom Alpha photon-counting scanner, waarvan er in Nederland nog niet veel operationeel zijn. Deze scanner maakt nog betere zorg mogelijk dankzij de nieuwste, ultramoderne technieken.

De nieuwe CT-scanner maakt nog scherpere beelden met aanzienlijk minder röntgenstraling en contrastmiddel. Dit is mogelijk dankzij de innovatieve photon-counting technologie, waarbij elk röntgenfoton dat door de patiënt gaat, bijdraagt aan het uiteindelijke beeld. Hierdoor zijn details zichtbaar die voorheen niet in beeld konden worden gebracht.

Meerdere ziekenhuizen

Er zijn nog niet veel ziekenhuizen in Nederland die zo’n scanner hebben staan. In april van dit jaar hebben ook het Erasmus MC Sophie Kinderziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis een exemplaar van deze moderne scanner in gebruik genomen. Noordwest is het eerste ziekenhuis in Noord-Holland met deze CT-scanner. Remy Geenen, radioloog bij Noordwest, is alvast enthousiast: “De voordelen van deze scanner zijn enorm: minder röntgenstraling, dus een minder hoge stralingsdosis voor de patiënt, en tegelijkertijd een aanzienlijk betere beeldkwaliteit. En de scanner is ook nog eens sneller dan zijn voorganger, waardoor de scan nog korter duurt en de patiënt minder lang stil hoeft te liggen en de adem in moet houden.”

Meerwaarde bij hart-CT-scans

De haarscherpe beelden zijn vooral een groot voordeel bij scans van het hart. Kleine kransslagaders kunnen zo veel scherper in beeld worden gebracht, waardoor bijvoorbeeld direct al goed kan worden ingeschat hoe ernstig een vernauwing is. Ook kan met deze scanner door eerder geplaatste stents of grote hoeveelheden vaatkalk heen worden gekeken om te zien of deze vaten nog voldoende open zijn. Hierdoor kunnen problemen in de kransslagaderen in beeld worden gebracht met een CT-scan en is er minder vaak een hartkatheterisatie nodig.

CT-innovaties

Het AVL heeft dit jaar ook een innovatieve nieuwe scanner aangeschaft. Hier gaat het specifiek om de Siemens Vision Quadra, een Wholebody PET/CT-scanner. Dit apparaat onderscheidt zich door zijn vermogen om een aanzienlijk groter deel van het lichaam in één keer te scannen.

Tot voor kort gebruikte het AVL standaard PET-scanners met een relatief klein gezichtsveld. Hiermee moest het lichaam worden afgebeeld in afzonderlijke stapjes die later werden samengevoegd. De nieuwe scanner kan met zijn veel grotere gezichtsveld bij de meeste patiënten alle relevante lichaamsdelen in één keer opnemen. En doordat de detector meer signalen tegelijk opvangt, worden de beelden ook scherper. Daardoor kunnen kleinere tumoren worden waargenomen, wat kan bijdragen aan een betere diagnose en vervolgens ook een betere behandeling.