Amsterdam UMC implanteert eerste dubbele draadloze pacemaker

In het Hartcentrum van Amsterdam UMC is vorige week voor het eerst een dubbele draadloze pacemaker geïmplanteerd bij een patiënt. Amsterdam UMC deed al langer onderzoek naar het systeem. Inmiddels is CE-goedkeuring verkregen van de Europese Unie en mag het in de klinische praktijk worden gebruikt. De pacemaker werd geplaatst door cardioloog Louise Olde Nordkamp en hoogleraar en cardioloog Reinoud Knops.

Louise Olde Nordkamp: “We zijn verheugd over de succesvolle implantatie van deze geavanceerde technologie. Het gaat goed met de patiënt en we zien deze operatie als een belangrijke stap vooruit in de behandeling van vele volgende hartpatiënten.”

Minder complicaties

Het nieuwe systeem bestaat uit twee minipacemakers die in twee verschillende holtes in het hart worden geïmplanteerd: de boezem en de hartkamer. Deze pacemakers communiceren draadloos met elkaar door middel van elektrische pulsjes. Daarbij is het niet noodzakelijk om altijd beide minipacemakers te implanteren. Als een patiënt maar een van beide delen nodig heeft, is dat ook mogelijk. Het andere deel kan er altijd later bij worden geplaatst als dat op termijn nodig blijkt. Het systeem past zich dus aan aan de veranderende behoeften van de patiënt.

Ook Reinoud Knops is enthousiast over de grote stap die is genomen. Hij benoemt dat deze draadloze pacemaker een bijzonder geschikte opvolger is van de traditionele pacemaker. “Hiermee horen complicaties die geregeld optreden bij traditionele pacemakers hopelijk snel tot het verleden. Bij een traditionele pacemaker krijgt namelijk 1 op de 10 patiënten complicaties vanwege de draden die door de bloedbaan lopen, bijvoorbeeld door een verstopping van bloedvaten of een bloedinfectie.” Een ander voordeel is dat de draadloze pacemaker wordt ingebracht via de lies. Hierdoor hebben patiënten dus ook geen litteken meer op hun borst.

Zo groot als vitaminepil

Pacemakers worden al lange tijd gebruikt als een essentiële behandeling voor patiënten met een te traag hartritme. Traditionele pacemakers bestaan uit een kastje dat onder de huid wordt geplaatst, meestal onder het sleutelbeen, en een draad die via een ader met het hart is verbonden. Helaas zijn deze draden kwetsbaar en kunnen ze breken, losraken van het hart of geïnfecteerd raken. Dit kan leiden tot de noodzaak van een bijkomende operatie in het ziekenhuis.

Om deze problemen aan te pakken, heeft Amsterdam UMC tien jaar geleden een minipacemaker ontwikkeld zonder kastje of draden. Deze minipacemaker heeft de grootte van een vitaminepil en wordt via de lies geïmplanteerd, waarna hij volledig in het hart wordt geplaatst. Dit innovatieve ontwerp elimineert de behoefte aan draden en vermindert daarmee de risico's op complicaties.

Geschikt voor bijna iedereen

Tot nu toe kwam slechts twintig procent van de patiënten in aanmerking voor een draadloze pacemaker. Een internationaal consortium onder leiding van Amsterdam UMC heeft vorig jaar echter een verbeterde versie ontwikkeld, waardoor een draadloze pacemaker nu geschikt is voor alle patiënten. Na jarenlang internationaal klinisch onderzoek is het hen gelukt om een draadloze minipacemaker te ontwikkelen die niet alleen in de hartkamer, maar ook in de boezem kan worden geplaatst. Eerder kon de draadloze minipacemaker alleen in de hartkamer worden geïmplanteerd, waardoor slechts twintig procent van de patiënten met een trage hartslag hiervan profiteren.