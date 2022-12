AI gaat helpen bij behandeling thymustumoren

Kunstmatige intelligentie zou kunnen helpen bij betere diagnostiek in het geval van thymustumoren. De thymus ligt achter het borstbeen en is van belang voor de ontwikkeling van het afweersysteem. Na de puberteit gaat de thymus ‘met pensioen’. Het hoopje thymuscellen dat is achtergebleven kan echter in grootte toenemen. Dan is er mogelijk sprake van een tumor in de thymus. Er zijn verschillende tumortypes, die weer bestaan uit subgroepen. Diagnostiek van deze zeldzame kankervorm is ingewikkeld en AI kan hier zeker bij ondersteunen.

AI breed ingezet bij kanker

In 2022 zijn er meerdere onderzoeken gehonoreerd waarbij de inzet van AI bij kankerdiagnostiek en bij de behandeling van kanker wordt onderzocht. Zo worden er in Utrecht UMC momenteel AI-algoritmes ontwikkeld voor herkenning van anatomie bij slokdarmresecties in het kader van het INTRA-SURGE project. Een ander goed voorbeeld van AI-gestuurd kankeronderzoek, is een onderzoek onder leiding van Johan Kwisthout van Radboudumc. Hierbij wordt AI ingezet om een zo meer gepersonaliseerde behandeling bij verschillende kankervormen mogelijk te maken.

Thymustumoren in kaart

Het onderzoeksteam van Maastricht zet in op het analyseren van thymustumoren met behulp van kunstmatige intelligentie. Het team staat onder leiding van radiotherapeut-oncoloog Stéphanie Peeters van Maastro en bestaat verder uit onderzoekers en artsen van Maastro, Maastricht UMC+, Erasmus MC, het Nederlands Kanker Instituut, Institut Curie Paris en Centre Hospitalier Universitaire Lyon.

Het AI-model zal worden ontwikkeld op basis van gegevens van patiënten die de afgelopen jaren in de deelnemende instellingen werden behandeld. Deze gegevens geven tot op detailniveau inzicht in de tumortypes, patiënteigenschappen, behandelkeuzes, verloop en succes van de behandeling. Vervolgens kan het AI-model in die grote hoeveelheden data patronen ontdekken, die later kunnen helpen bij de analyse van nieuwe thymustumoren.

Behandeling en prognose

Het AI-model kan straks de patholoog – die altijd eigen onderzoek zal blijven doen op de tumorcellen – helpen om nauwkeurigere uitspraken te kunnen doen, bijvoorbeeld over de best mogelijke behandeling en de prognose. Daarnaast kan het model op basis van data uiteindelijk de kans op een eventuele terugkeer van thymustumoren voorspellen. Met die informatie kan dan de behandeling voor individuele patiënten verder worden geoptimaliseerd.