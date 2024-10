Datamodellen moeten hartritmestoornissen gaan voorspellen

Met het zogeheten COMBAT-VT-project onderzoeken het Catharina Ziekenhuis, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Philips of datamodellen kunnen voorspellen wie een grote kans heeft op hartritmestoornissen na een hartinfarct. Het onderzoeksproject komt voort uit een nijpend probleem want volgens de onderzoekers ontwikkelen sommige patiënten na een hartinfarct gevaarlijke hartritmestoornissen. Daarom worden heel veel patiënten extra in de gaten gehouden maar komt hulp soms toch nog te laat.

“Eigenlijk zijn we de groep patiënten als het ware aan het overbehandelen om zo de kleine risicogroep zo goed mogelijk te kunnen monitoren en te bedienen. Desondanks zijn we bij hen nog vaak te laat en overlijden mensen onverwacht”, vertelt cardioloog en TU/e-deeltijd-hoogleraar, Lukas Dekker. Dekker is elektrofysioloog en specialist in de behandeling van hartritmestoornissen binnen het Catharina Hart- en Vaatcentrum. De cardiologen willen mensen met grote kans op hartritmestoornissen gerichter identificeren, zodat ze beter – preventief – kunnen worden geholpen, bijvoorbeeld met een implanteerbare defibrillator of katheterablatie. Elektrofysiologie

De TU/e en het Catharina Ziekenhuis werken al jaren samen. Zo is bijvoorbeeld fundamenteel onderzoek gedaan naar de doorstroming van de kransslagaderen, wat leidde tot een aanpassing van de wereldwijde behandelrichtlijnen. In de samenwerking is elektrofysiologie een relatief nieuw, zich snel ontwikkelend aandachtsgebied. De COMBAT-VT-partners maken gebruik van de enorme hoeveelheden patiëntendata die al beschikbaar zijn uit onder meer laboratoriumuitslagen, ECG’s en scans van de afgelopen tien jaar. “Ruwe diamanten waaruit een berg relevante informatie te halen is”, aldus Dekker.

Omzetten in wiskundige modellen

In het kader van de post-masteropleiding Qualified Medical Engineer (QME)* van de TU/e ging Melissa Niemantsverdriet binnen het ziekenhuis van start om de klinische data-workflow te ontwikkelen en implementeren. Ofwel: hoe verzamel, structureer, analyseer en verwerk je al de patiëntendata voor TU/e-onderzoekers die deze vervolgens kunnen omzetten in wiskundige modellen waar informatie uitkomt voor de medici? In een pilotstudie met vijftig patiënten die een hartinfarct hadden gehad, werd gekeken wat er in ziekenhuisafdelingen aan data voorhanden was.

De proef ging volgens Niemantsverdriet zo goed, dat de medisch-ethische commissie toestemming gaf voor opschaling. Daarbij worden de bestaande data van 3.500 patiënten benut, en dat met vrijwaring van de vraag om toestemming van individuele patiënten. Er is een dashboard ontworpen waarmee selecties en combinaties van data kunnen worden gemaakt die de specialisten waardevolle informatie opleveren. Volgens de deelnemende onderzoekspartijen worden artsen met technologieën en datamodellen beter ondersteund in hun beslissingen en de behandeling van hun patiënten.

Ogen voorspellen hartproblemen

Ook via de ogen is in te schatten of mensen een hartaanval krijgen. Een onderzoeksteam onder leiding van University Leeds heeft twee jaar geleden een zelflerend systeem ontwikkeld. Hiermee kunnen (aankomende) hart- en vaatproblemen worden getraceerd door het scannen van de ogen. Met dit AI-gestuurde systeem worden mensen die binnen het jaar een groot risico op een hartaanval lopen, automatisch geselecteerd. Maar ook lichtere aankomende hart- en vaatproblemen kunnen met een scan van met name de kleine bloedvaatjes in de ogen, worden getraceerd.