Neurofeedbacktool helpt scholieren met ‘groeimindset’

Onderzoekers Nienke van Atteveldt en Tieme Janssen van de Vrije Universiteit Amsterdam, hebben een innovatie ontwikkeld voor scholieren om een inkijkje te krijgen in hun eigen hoofd. De onderzoekers ontwikkelden de neurofeedbacktool ‘Explore Your Brain’ die moet helpen om de mindset van jongeren te veranderen. Leerlingen die denken 'Ik snap het toch niet', en daarmee hun potentieel beperken, gaan dankzij de tool denken met een ‘groeimindset’: 'Ik snap het nog niet'.

Jongeren bouwen tijdens de puberteit motivatie op. Dat is voor de langere termijn erg belangrijk voor hun ontwikkeling en welbevinden. Maar de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs leidt vaak tot een scherpe daling van de schoolmotivatie, wat resulteert in lagere academische prestaties en meer burn-outklachten. De nieuwe neurofeedbacktool Explore Your Brain moet deze negatieve trend ombuigen.

Hersenplasticiteit

Explore Your Brain is niet alleen een tool, maar ook een compact curriculum dat theoretische kennis over hersenplasticiteit combineert met een reële ervaring van het beïnvloeden van het eigen brein. VU-onderzoekers Nienke van Atteveldten Tieme Janssen ontwikkelden deze innovatie om scholieren te helpen een zogeheten 'groeimindset' te cultiveren: het geloof dat vaardigheden kunnen worden ontwikkeld.

Met Explore Your Brain wordt gebruikgemaakt van een ultramoderne neurofeedback hoofdband (elektro-encefalografie of EEG) die leerlingen op het hoofd kunnen zetten. Door middel van co-created games kunnen scholieren hun adaptieve hersenactiviteit live volgen, waardoor zij uit de eerste hand ervaren dat hun eigen leerprocessen zijn beïnvloed. De software die hieraan te pas komt, is speciaal voor dit doel ontworpen.

Opschalen van de innovatie

De resultaten van de educatieve neurofeedbacktool zijn veelbelovend, maar de technologie is nog niet klaar voor grootschalige implementatie. Tieme Janssen neemt momenteel deel aan het Impact-programma van IXA en ontwikkelt een businessplan voor financieel en logistiek grootschalige implementatie van de innovatie.

IXA was ook nauw betrokken bij het verkrijgen van een ERC Proof of Concept-subsidie voor verdere technologische en zakelijke ontwikkeling van Explore Your Brain.

Computergestuurde trainingstool

Digitale tools worden vaker ingezet om kinderen cognitief verder te helpen. Zo is het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe twee jaar geleden gaan samenwerken met de Eindhovense start-up Artistotle Technologies. Samen ontwikkelen ze een computergestuurde trainingstool die op maat kan worden aangepast aan het kind dat het gebruikt. Kinderen met een neurologische aandoening kunnen met deze tool spelenderwijs breinfuncties trainen en waar mogelijk verbeteren, zodat de kwaliteit van leven wordt verbeterd.