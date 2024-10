Zuyderland pioniert met innovatieve borstkanker diagnostiek

Om de diagnostiek en screening van borstkanker te verbeteren doet Marc Lobbes, radioloog in het Zuyderland, onderzoek naar andere vormen van beeldvorming die het vroegtijdig opsporen van borstkanker verbeteren. Hij ontdekte dat Contrast Enhanced Mammography (CEM) een goed, en kosteneffectief, alternatief is voor het gebruik van MRI-scans om borstkanker vroegtijdig op te sporen bij vrouwen met dicht borstklierweefsel. Het Zuyderland is inmiddels uitgegroeid tot een internationale pionier op het gebied van CEM.

Een belangrijk aspect voor het vroegtijdig opsporen van borstkanker is de dichtheid van het borstklierweefsel. Uit onderzoeken is inmiddels al geruime tijd bekend dat vrouwen met dicht borstklierweefsel, gemiddeld komt dat bij een op de twaalf vrouwen voor, een verhoogd risico hebben op borstkanker. Een complicerende factor is bovendien dat bij deze vrouwen een standaard mammografie tot 35 procent minder nauwkeurig is.

Contrast Enhanced Mammography (CEM)

Met verschillende onderzoeken is gezocht naar aanvullingen op een mammogram van vrouwen met dicht klierweefsel, zoals echografie of 3D mammografie (tomosynthese). Daarnaast wordt ook veel onderzoek gedaan naar andere methoden om de diagnostiek van borstkanker te verbeteren, zoals de TESTBREAST-studie van het LUMC waarbij onderzocht wordt of een bloedtest uitkomst kan bieden.

Echter, zo stelt ook Lobbes, de MRI-scan biedt momenteel de meest betrouwbare resultaten. Helaas is toegang tot MRI-scanners vaak beperkt door de algemeen toegenomen zorgvraag en het groeiende personeelstekort. Bovendien is een MRI-scan een relatief duur onderzoek. Een oplossing is de Contrast Enhanced Mammography (CEM).

Radioloog Marc Lobbes is in 2019 bij het Zuyderland begonnen en zet sindsdien CEM met succes in. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een contrastvloeistof om tumoren beter zichtbaar te maken op een speciaal mammogram. “Met CEM kun je dezelfde nauwkeurigheid behalen als met een MRI, namelijk 95% in compact klierweefsel, terwijl dit voor een mammogram zonder contrast slechts 65-75% is’, legt Lobbes uit. Het onderzoek is bovendien goedkoper en beter toegankelijk dan een MRI.

Zuyderland als pionier

Het werk van Lobbes en de goede resultaten hebben het Zuyderland een vooraanstaande positie gegeven op het gebied van CEM in Nederland. “Deze toepassing en de onderzoeken die wij hiermee al gepubliceerd hebben, heeft ons op de kaart gezet”, zegt Lobbes. Hij benadrukt echter ook dat CEM niet het enige antwoord is. “We moeten breder kijken naar de discussie rondom borstklierdichtheid. Het is belangrijk om mensen bewust te maken van wat dit betekent, wat we kunnen doen, en wat er nog niet helemaal duidelijk is.’

Landelijk onderzoek

Momenteel loopt een landelijk onderzoek naar de effectiviteit van CEM bij vrouwen met compact borstklierweefsel. Het Zuyderland is daar ook bij betrokken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door diverse ziekenhuizen en zorgpartners. Vrouwen die hieraan deelnemen hebben allemaal dicht klierweefsel. Zij worden in twee groepen verdeeld.

Een groep krijgt CEM, en de andere een verkort MRI-protocol. Hiermee wordt niet alleen gekeken naar de nauwkeurigheid van beide methoden, maar ook naar de kosten en hun praktische inzetbaarheid op grote schaal. Samen met andere partners wordt er in Nederland een studie uitgevoerd onder 36.000 vrouwen, waarvan er 6.000 verspreid over het land uiteindelijk CEM-onderzoek zullen ondergaan.