Amphia en Thebe werken samen bij osteoporose-zorg op afstand

Amphia is in samenwerking met het specialistisch verpleegkundig team van Thebe een nieuwe manier van zorgverlening bij osteoporose gestart. Met ‘Osteoporose Thuis’ hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen. De vraag naar zorg neemt toe en daarom zieken de organisaties naar manieren om de zorg op een betere manier te organiseren zonder dat dit van invloed is op de kwaliteit van de zorg.

Internist Sjoerd van Thiel moedigt deze verandering aan: “Zorg op afstand is de toekomst. We moeten anders kijken naar passende zorg.” Osteoporose staat ook wel bekend als botontkalking. Door allerlei oorzaken kan de hoeveelheid kalk (calcium) in de botten afnemen. De botten worden daardoor ongemerkt brozer. Osteoporose geeft zelf geen klachten, maar de kans op botbreuken en/of wervelfracturen wordt er groter door.

Liefst voorkomen

Vanwege die toenemende kans op botbreuken of wervelfracturen bij osteoporose is het belangrijk om het goed te behandelen of liefst te voorkomen. Bij die behandeling krijgen patiënten jaarlijkse een infuus met medicijn toegediend. Maar dit gebeurt voortaan bij de patiënten thuis omdat een gespecialiseerd thuisteam van Thebe langskomt om het infuus toe te dienen. Ook wordt de gezondheid op afstand in de gaten gehouden. Alle bloeduitslagen en vragenlijsten worden op afstand gecontroleerd. Als alles goed gaat dan hoeven patiënten drie jaar lang niet naar het ziekenhuis te komen voor onderzoek en behandeling.

Samenwerking in EPD

Voor dit project werken Amphia en zorgorganisatie Thebe nauw samen. Thebe-verpleegkundigen krijgen toegang tot het digitale patiëntendossier (EPD) van Amphia. Op deze manier kunnen zij de gegevens bijhouden en kan de arts of verpleegkundig specialist van Amphia dit direct bekijken. Deze soepele samenwerking bespaart tijd.

Volgens eigen zeggen is het voor het eerst dat een thuiszorgorganisatie en een ziekenhuis samen zorg thuis verlenen met behulp van de registratie in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis. Dit betekent dat de medisch specialist hoofdbehandelaar blijft van de patiënt en de zorg dus niet wordt overgedragen aan de huisarts. Mirjan van de Noort, manager bij Thebe, is enthousiast: “Tijdens corona hebben we laten zien dat zorg thuis goed werkt. Dit project is een mooie stap vooruit. We blijven zoeken naar meer mogelijkheden om zorg te verplaatsen naar huis.”

Voorspellen botbreuken

Nog beter is het om osteoporose te voorkomen omdat botbreuken op latere leeftijd minder snel herstellen. Bovendien kunnen botbreuken wanneer iemand wat ouder is andere, vervelende, complicaties met zich meebrengen. Bij het Southwest Research Institute (SwRI) in Texas is een nieuwe AI-gedreven technologie ontwikkeld waarmee het risico op botbreuken bij ouderen beter kan worden voorspeld. De door wetenschappers ontwikkelde technologie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om superresolutiebeelden te maken die de inwendige structuren van botten zeer gedetailleerd tonen om zo het risico op breuken beter te kunnen bepalen.