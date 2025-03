Ouderen kunnen langer thuis wonen dankzij VanThuisUit

Dankzij het nieuwe zorgconcept VanThuisUit kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Dit is een resultaat uit het onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Significant. Ook blijkt uit dat onderzoek dat deelname aan VanThuisUit substantieel goedkoper is dan wanneer ouderen zorg en ondersteuning in het verpleeghuis krijgen. VanThuisUit heeft als doel de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen met een Wmo- of Wlz indicatie te vergroten.

Het onderzoek door Significant is gedaan in samenwerking zorgorganisatie tanteLouise en CZ zorgkantoor. Wat betreft deze twee organisaties zijn nut en noodzaak van het nieuwe zorgconcept met het onderzoek bewezen. De onderzoeksperiode was van maart 2024 tot en met januari 2025. “Wat VanThuisUit zo bijzonder maakt, is dat we deelnemers ondanks hun dementie zo veel mogelijk stimuleren om actief te blijven en naar buiten te gaan. We laten hen en hun netwerk zien dat bepaalde risico’s en gedragingen nu eenmaal bij dementie horen”, legt bestuurder van tante Louise, Jan-Kees van Wijnen, uit.

Uitbreiding na succes

Samen wordt ervoor gezorgd dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en het leven kunnen leiden dat bij hen past. Inmiddels zijn acht andere zorgorganisaties ook bezig om, met hulp van CZ zorgkantoor en tanteLouise dit nieuwe zorgconcept te kopiëren. “Met het onderzoek hebben we een belangrijke stap gezet met het daadwerkelijk inzichtelijk maken van de impact en de kosten van dit nieuwe zorgconcept”, zegt directeur CZ zorgkantoor, Carlo Verlaan.

Uit het onderzoek blijkt dat VanThuisUit bijdraagt aan het uitstellen van verpleeghuisopname. Voor 52 tot 67 procent van de deelnemers is uitstel van opname aannemelijk, met een geschatte duur van minimaal 9 tot 12 maanden. Dit resultaat is te danken aan de multidisciplinaire benadering en de ondersteuning van zowel deelnemers als mantelzorgers. Het onderzoek door Significant is gedaan in samenwerking zorgorganisatie tanteLouise en CZ zorgkantoor.

Ook laat het onderzoek zien dat de kosten van deelname aan VanThuisUit gecombineerd met zorg en ondersteuning thuis gemiddeld substantieel lager dan de kosten van zorg en ondersteuning in het verpleeghuis (Wlz-indicatie met zorgprofiel VV5). Zelfs bij maximale deelname aan VanThuisUit en hoge kosten voor wijkverpleging zijn de kosten lager. Het gaat hier om een inschatting, aldus Significant, omdat niet alle kosten volledig inzichtelijk te maken zijn op basis van de beschikbare data. Het onderzoek verdient daarom een vervolg.

VanThuisUit

VanThuisUit biedt ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen met een Wmo- of Wlz-indicatie en dementie of lichamelijke hulpvragen. VanThuisUit biedt hiervoor onder meer een Dag- & Doecentrum waar ouderen zeven dagen per week tussen 10:00 uur en 20:00 uur terecht kunnen. Ook is ondersteuning bij mensen thuis mogelijk door het ThuisActiefZelfstandig-team (TAZ-team) en tijdelijk verblijf in een logeerappartement.

Uit een eerdere praktijkevaluatie bleek al dat VanThuisUit door deelnemers, mantelzorgers en medewerkers wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 7,8. Deelnemers ervaren meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en sociale verbinding, terwijl mantelzorgers worden ontlast. VanThuisUit past daarmee in de doelstelling van CZ zorgkantoor en tanteLouise om te werken aan de transformatie in de ouderenzorg.

Het zorgconcept om ouderen langer thuis te laten wonen, kwam ooit voort uit een samenwerking tussen tanteLouise, CZ zorgkantoor en Fontys Hogeschool. Het won in 2024 de nationale HR Zorg Award 2024. In 2023 ontvingen de initiatiefnemers 1,5 miljoen euro subsidie van de NZa. Met dat geld kon drie jaar worden geëxperimenteerd met kleinschalige zorg voor kwetsbare ouderen. De resultaten blijken inmiddels zeer succesvol te zijn.