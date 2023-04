AVL gaat voor state of the art Whole-Body scanner  

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) nam als allereerste Nederlandse ziekenhuis eind 2021 de Biograph Vision Quadra (een Whole-Body PET/CT-scanner van Siemens) in gebruik. Het Antoni van Leeuwenhoek beschikt nu als derde ziekenhuis in Nederland over zo’n bijzonder apparaat. De hoogstaande scanner maakt het mogelijk om een groter gebied van het lichaam van de patiënt in één keer te scannen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een minimale hoeveelheid radioactieve speurstoffen.

Minder scantijd per patiënt

Marcel Stokkel, nucleair geneeskundige van het AVL licht de werking van de state of the art Whole-Body scanner toe op de website van AVL: “Het unieke van dit systeem is dat gelijktijdig alle vitale organen vanuit één positie in beeld kunnen worden gebracht, waardoor interacties tussen organen nog beter in kaart worden gebracht. Tevens is er per patiënt gemiddeld minder scantijd nodig. Dat leidt tot een lagere ligtijd van vijf tot tien minuten in de scanner in plaats van twintig tot dertig minuten. Een bijkomend voordeel is dat er met veel minder nucleaire speurstoffen worden gewerkt, waardoor de stralingsbelasting voor de patiënt, maar ook voor het personeel, fors omlaag gaat.”

Whole-Body scanner maakt 4D-beelden

Naast de genoemde voordelen geeft de scanner ook nieuwe kansen voor wetenschap en onderzoek. Met het systeem kunnen bijvoorbeeld dynamische 4D-scans worden gemaakt van een groot deel van het lichaam. Met de huidige generatie PET/CT-scanners in AVL is dergelijk onderzoek in alle organen niet mogelijk. Door de inzet van de nieuwe Whole-Body scanner kan meer zicht worden gekregen hoe tumoren zich ontwikkelen en in welke mate behandelingen zoals medicatie aanslaan. Met al die data wordt een nog persoonlijkere behandeling op maat (personalized medicine) in de toekomst mogelijk.

Een ander groot voordeel is tot slot dat met deze scanner nationaal aansluiting kan worden gevonden bij het UMC Groningen en Amsterdam UMC, waarbij het AVL een unieke positie heeft qua patiëntenpopulatie. Hierdoor wordt het AVL een aantrekkelijke partner om met dit consortium nieuw onderzoek te initiëren.