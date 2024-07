AI-gestuurde software maakt MRI-scans sneller

Patiënten die een MRI-scan nodig hebben, moeten vaak behoorlijk lang wachten. Dat is niet alleen vervelend voor de patiënten zelf, maar zorgt ook voor een torenhoge werkdruk op de afdeling Radiologie. Bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC) zijn de wachtlijsten sinds kort echter verleden tijd. Dit dankzij de aanschaf van een tweede MRI-scanner en het gebruik van AI-gestuurde software, die de scantijden met maar liefst 33% verkort.

Tot begin dit jaar moest de afdeling Radiologie in Zaandam alle zeilen bijzetten om aan de vraag naar MRI-scans te voldoen. Door de plaatsing van een tweede MRI-systeem, een 1.5T -scanner van Siemens Healthineers, begin dit jaar werd de capaciteit verdubbeld. Doordat hier bij de nieuwbouw in 2017 al rekening mee was gehouden, waren alle voorzieningen al aanwezig. Beide scanners worden bediend vanuit dezelfde bedieningsruimte.

“We hebben nu twee exact gelijkwaardige systemen in huis”, vertelt teamcoördinator Bianca de Dood. “Dat verdubbelt niet alleen de capaciteit, het maakt ons ook flexibeler. Komt er een klinische spoedvraag tussendoor, dan kun je alle ingeplande onderzoeken ook op de andere scanner doen.” Dankzij de gedeelde bedieningsruimte kunnen de twee systemen door drie laboranten worden bemenst, terwijl normaal twee laboranten per scanner nodig zijn. Hierdoor is er per scan 25% minder personeel nodig.

Deep Resolve

Beide scanners zijn voorzien van Deep Resolve: een nieuwe beeldreconstructietechniek op basis van AI, die in het najaar ook bij Gelre Ziekenhuizen wordt geïntroduceerd. Hiermee zou tot 73% tijdwinst kunnen worden behaald of kan met een twee keer zo hoge resolutie worden gescand in dezelfde onderzoekstijd.

Klinisch fysicus René Kroes van het ZMC was in eerste instantie wat sceptisch over deze cijfers, maar weet uit eerdere ervaring dat Siemens Healthineers zulke claims niet zomaar deelt. Hij vertelt: “Ik weet nog dat ik 10 jaar geleden voor het eerst hoorde dat Siemens met iteratieve reconstructie op CT een dosisreductie van 50% zou kunnen behalen. Dat klonk ongeloofwaardig. Tot we het gingen meten, en het klopte. Dus ik was in dit geval vooral heel benieuwd wat Deep Resolve voor ons kon betekenen.”

Tot nu toe heeft het ZMC een gemiddelde scantijdreductie van 18% behaald. Kroes: “Kijkend naar drie van onze qua volume grootste onderzoeksgebieden – knie, onderrug en nekwervels – is de besparing zelfs 33%. De scantijd is daar van gemiddeld 12 à 13 naar 8 minuten gegaan.”

Hogere beeldkwaliteit

Volgens radiodiagnostisch laborant Gordon Poulain zou er nog aanzienlijk meer tijdswinst kunnen worden behaald. Want met Deep Resolve kan de gebruiker zelf kiezen tussen tijdwinst of een hogere beeldkwaliteit. Poulain: “Met Deep Resolve kunnen we op een 1,5T MRI dezelfde resolutie halen als op een reguliere 3T MRI. We hebben samen met radiologen besproken wat voor ons het belangrijkst was, en we zijn er eigenlijk een beetje tussenin gaan zitten. Dus we hebben nu over het algemeen een hogere resolutie én kortere scantijden.”

Neuroradioloog Sandra Ferns vertelt dat het ZMC minimaal dezelfde beeldkwaliteit wilde behouden als ze gewend waren. Voor elk onderzoeksgebied afzonderlijk wordt de afweging gemaakt tussen tijdwinst en hogere beeldkwaliteit. “Bij de hersenen hebben we bijvoorbeeld gekozen voor beperkte tijdwinst, maar voor flink hogere resolutie. We scannen nu in 3 millimeter, vroeger in 5. Daardoor zien we véél meer, en we doen dus ook vaker nevenbevindingen. Soms zie ik een kleine tumor die ik anders nóóit zou hebben gezien.” Ook bij nekwervels werd de potentiële tijdwinst deels weer ingeleverd voor hogere beeldkwaliteit.

Grote impact

Toch heeft de tot nu toe behaalde tijdwinst in combinatie met de tweede scanner al een grote impact gehad. Wachtlijsten zijn er niet meer. Als iemand nu belt, is de kans groot dat hij of zij vandaag nog terechtkan als het moet. De structurele avond- en weekeinddiensten die vroeger werden ingezet om de wachtlijsten nog enigszins binnen de perken te houden, behoren ook tot het verleden. Daardoor is de bezetting op werkdagen flexibeler, omdat er geen collega’s zijn die avond- en weekenddiensten moeten compenseren.

Ook voor patiënten is de kortere onderzoekstijd positief. Veel patiënten houden de normale onderzoekstijd in zo’n MRI-tunnel niet vol. Scans die slechts een minuut of 5 duren, zijn een stuk toegankelijker voor deze groep patiënten.

En volgens Kroes kan de efficiëntiewinst nog verder oplopen. “We zijn pas een paar maanden bezig. We gaan nu ook een nieuw plansysteem invoeren, waarmee we extra tijdwinst kunnen behalen. En we blijven met Siemens Healthineers kijken waar we protocollen verder kunnen verfijnen, voor extra tijd- en of kwaliteitswinst. We weten gewoon dat er nog veel ruimte is om verder te optimaliseren.”