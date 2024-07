Cardiac Workstation zorgt voor betere diagnostiek via algoritme

Om de klinische besluitvorming en zorg voor hartpatiënten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika te versnellen, introduceert Philips de zogeheten ‘Cardiac Workstation’. Dit werkstation maakt gebruikt van geavanceerde algoritmen waarbij zowel op afstand als op de zorglocatie de elektrocardiografische gegevens (ECG) kunnen worden geopend, geanalyseerd en beheerd. De nieuwe technologie gaat een stap verder dan de cardiograaf die werd gebruikt voor het interpreteren van de gegevens.

De Cardiac Workstation zorgt ervoor dat zorgteams nog meer tijd aan patiëntenzorg kunnen besteden. "Een veel voorkomend thema dat ik hoor van zorgverleners en ziekenhuisbestuurders, is dat zij manieren zoeken om de werkdruk van hun zorgteams te verlichten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Om dat te bereiken, hebben zij op het juiste moment toegang tot de juiste informatie nodig, ongeacht het moment waarop er een besluit wordt genomen", zegt Guido De Bisschop, Business Manager Connected Care bij Philips Benelux.

Hartziekten

Hartziekten blijven wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Daarnaast blijven de uitdagingen en de kosten van het behandelen van hartaandoeningen toenemen. Dat geldt ook voor het personeelstekort in de zorg. Zorgverleners staan daarmee onder toenemende druk om deze groeiende populatie hartpatiënten in verschillende zorgomgevingen efficiënt te kunnen verzorgen. Dat vraagt ook aandacht voor het anders organiseren van de zorg bij hartaandoeningen. De Cardiac Workstation helpt om deze uitdagingen aan te pakken.

Met de mogelijkheid om te zoomen, te scrollen en te vegen, kunnen zorgverleners de ecg’s bekijken en interpreteren alsof ze een smartphone gebruiken. Een eenvoudige interface met een workflow in drie stappen helpt de zorgverleners om fouten bij het invoeren van gegevens tot een minimum te beperken en snel nauwkeurige ecg's te maken, te analyseren en te exporteren.

Trends identificeren

Ook biedt de Cardiac Workstation de mogelijkheid tot toegang krijgen tot nauwkeurige, demografische informatie en gedetailleerde klinische gegevens over de patiënt. De zorgverlener kan bijvoorbeeld de informatie bekijken door in te zoomen op de weergegeven onregelmatige hartritmes. Ook kan de zorgverlener scrollen door meerdere ecg's om zo de trends te identificeren. Daarmee kunnen zorgverleners worden ondersteund bij het nemen van beslissingen. Wanneer het Cardiac Workstation bij het beheersysteem Philips IntelliSpace ECG wordt gebruikt, kunnen zorgverleners ook vergelijkingen van huidige en eerdere ECG's naast elkaar leggen en bekijken om trends en risico's aan te geven.

Interoperabiliteit

De Cardiac Workstation is zo ontworpen dat het deel kan uitmaken van een breder ecosysteem en kan samenwerken met meerdere systemen buiten IntelliSpace ECG of de huidige afdelingssystemen die worden gebruikt. Integratie met bestaande elektronische patiëntendossiers (EMR’s – electronic medical records) en met systeemtechnologie zorgt ervoor dat ECG-gegevens eenvoudig toegankelijk zijn en binnen de hele zorginstelling kunnen worden gedeeld. Door deze holistische kijk op patiëntgegevens kan er zorg worden verleend in de meest kostenbesparende en klinisch effectieve setting, terwijl gefundeerde diagnoses en interventies worden gegarandeerd.

De ontwikkelingen op het gebied van AI en hartfalen volgen elkaar in snel tempo op. Onlangs nog ontwikkelden onderzoekers van UVA Health een nieuwe risicobeoordelingstool om ongunstige uitkomsten te voorspellen bij patiënten met hartfalen. De nieuwe tool verbetert de huidige risicobeoordelingsmethodes voor hartfalen door machinelearning en AI te gebruiken om per patiënt te bepalen hoeveel risico iemand loopt ongunstige uitkomsten bij hartfalen te ontwikkelen. Het onderzoek is gepubliceerd in het internationale vakblad American Heart Journal en de onderzoekers hebben de tool kosteloos beschikbaar gesteld voor medisch zorgverleners.