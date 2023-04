Borstsparende operaties met magnetische ‘rijstkorrel’

Bij de zogenoemde Pintuition techniek wordt gebruik gemaakt van een magnetisch ‘zaadje’ ter grote van een rijstkorrel. Die techniek vervangt de ‘oude’ meer invasieve methode waarbij een lokalisatiedraad in de borst ingebracht wordt zodat de radioloog de tumor kan gaan opsporen. Een methode die borstsparende operaties vaak onmogelijke maakte.

“Er zitten best wel wat nadelen aan zo’n draadje. Het draadje steekt uit en kan wat gaan bewegen. Doordat dit draadje geplaatst moet worden op de dag van de operatie, kan dit voor de patiënt stress opleveren. Het is daarnaast soms een race tegen de klok om dit op de dag van de operatie voor elkaar te krijgen”, vertelt chirurg Tim van Sprundel.

Borstsparende operaties met Pintuition

De magnetische ‘rijstkorrel’ kan ruim voor de geplande operatie geplaatst worden. De ‘rijstkorrel wordt vervolgens op de locatie van de tumor geplaatst. Een detectiesysteem laat tijdens de operatie zien waar en hoe diep onder de huid de tumor zit. Zo kunnen kleinere tumoren met meer precisie, op een borstsparende wijze, verwijderd worden. Bovendien kan worden voorkomen dat gezond weefsel weggehaald wordt.

De precisie waarmee, dankzij de magnetische ‘rijstkorrel’, een tumor opgespoord wordt, vergelijkt chirurg Tim van Sprundel met een parkeersensor. De locatie van die ‘sensor’ wordt tijdens de operatie opgespoord met behulp van een apparaatje dat gaat piepen – als een parkeersensor – wanneer hij in de buurt komt van de ‘rijstkorrel’. “Dat apparaatje geeft op de millimeter nauwkeurig aan waar ik precies ben. Zo kan ik de kortste weg naar de tumor bepalen. Omdat ik dan precies weet waar de tumor zit, hoef ik minder weefsel weg te halen. Hierdoor blijft de borst er vaak mooier uitzien”, aldus Tim.

Veiliger dan radioactief jodium

Inmiddels wordt de techniek in het Ommelander Ziekenhuis al door alle chirurgen die borstoperaties uitvoeren, gebruikt. “Als er een tumor is verwijderd, dan maken we altijd nog een foto van het weefsel en dan zien we meestal dat het magneetzaadje precies in het midden zit”, zegt radioloog Jamila Zeinstra.

De Intuition methode, enkel jaren geleden ontwikkeld door Sirius Medical, is bovendien de veiligere variant van een andere methode die veel ziekenhuizen gebruiken voor het opsporen van kleine, moeilijk te lokaliseren, tumoren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een radioactief jodium ‘zaadje’. Daarvoor gelden echter veel strengere veiligheidsregels – uiteraard vanwege de radioactieve straling. Die ‘beperkende’ factor is geen issue bij het gebruik van de magnetische ‘rijstkorrel’.