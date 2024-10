Isala geeft behandelingen dichterbij huis

Voor sommige behandelingen is het nodig dat patiënten vaak naar het ziekenhuis reizen. Een voorbeeld hiervan is immunotherapie. Daarom probeert Isala in de regio Zwolle dit soort zorg zo dicht mogelijk bij huis te geven. In Isala Kampen kunnen patiënten nu ook terecht voor immunotherapie. Immunotherapie is een behandeling die kan worden gegeven bij kanker. Patiënten krijgen hierbij een medicijn via een infuus of een injectie.

Dit medicijn stimuleert en versterkt de patiënts eigen afweersysteem om de kankercellen beter te herkennen en aan te vallen. Met als doel de kanker terug te dringen of het terugkomen van de ziekte te voorkomen. “Immunotherapie is volop in ontwikkeling’, licht verpleegkundige Andrea Hofstee toe. “Bij steeds meer soorten kanker en ook een aantal hematologische ziektebeelden passen we immunotherapie toe. Daarom is het extra fijn dat mensen die in of rond Kampen wonen nu voor deze behandelingen in Isala Kampen terechtkunnen.”

Eerste behandelingen in Zwolle

Patiënten krijgen bij immunotherapie de eerste drie behandelingen wel altijd in Isala Zwolle of Isala Meppel. Er wordt dan gekeken hoe iemand op de behandelingen en op eventuele bijwerkingen reageert. Ook wordt bekeken of het aanleggen van een infuus wel eenvoudig te doen is bij de betreffende persoon. Is dat het geval en er treden geen allergische reacties op dan kunnen vervolgbehandelingen voortaan dichterbij huis in poli van Isala Kampen worden gegeven.

Vaak gaat het bij immunotherapie om een langdurig behandeltraject. Patiënten krijgen gedurende maanden of jaren regelmatig een infuus of injectie met immunotherapie. Hofstee geeft aan dat als patiënten minder vaak naar een groot ziekenhuis hoeven, het ervoor kan zorgen dat men zich minder ‘patiënt’ voelt. Daarnaast kost een bezoek aan de buitenpoli ook minder energie. “Je parkeert hier gratis voor de deur, loopt zo in en uit en komt vooral bekende gezichten tegen”, voegt Hofstee toe. Vooral voor oudere en kwetsbare patiënten is zorgverlening dichterbij huis een uitkomst.

Therapie aan huis

Eind maart van dit jaar is het Meander Medisch Centrum in Amersfoort gestart met een pilotproject waarbij immuuntherapie thuis wordt verzorgd. Vijftien patiënten met longkanker krijgen hun immuuntherapie via een infuus thuis toegediend door de gespecialiseerde thuiszorg. Hierdoor hoeven zij niet meer naar het ziekenhuis te komen. Alleen de eerste behandeling krijgen ze nog op de Dagbehandeling Oncologie.