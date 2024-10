Ook met AI houden artsen het laatste woord

Botbreuken beoordelen, longfoto’s interpreteren: computers kunnen dat met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) vaak sneller en gedetailleerder dan mensen. Ook in het St. Antonius Ziekenhuis vindt AI haar weg. Toch zullen artsen altijd de eindverantwoordelijkheid houden, zegt radioloog Joeri Assink in een artikel op de website van het ziekenhuis. De inzet van AI draagt direct bij aan de behandelingen en zorg voor patiënten. Zorgverleners kunnen volgens het ziekenhuis efficiënter werken.

In het ziekenhuis draait intussen een tiental projecten, sommigen als proef, anderen al permanent. Het expertisecentrum AI van het ziekenhuis coördineert onderzoeken, pilots en andere projecten over kunstmatige intelligentie.

Overzicht van AI-toepassingen

Om alle projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie te coördineren en te ondersteunen heeft het St. Antonius een AI-Expertisecentrum ingericht. Het doel van het AI Expertisecentrum is om overzicht te houden over de verschillende AI-toepassingen in het ziekenhuis. Ze bundelen de kennis van verschillende afdelingen en projecten en geven advies over AI-vragen. Zo wil het ziekenhuis goed kunnen volgen hoe AI in het ziekenhuis wordt gebruikt.

Een voorbeeld van de inzet van AI is bij de beoordeling van scans van de borstkas bij het beoordelen van longknobbels of -kanker. AI is in staat om de beelden gedetailleerd te analyseren en te vergelijken met eerder gemaakte scans. Het AI-algoritme laat zien of en waar de knobbels of tumoren zitten en kan ook beoordelen of ze groeien. Patiënten hebben daar direct baat bij omdat op deze manier sneller een diagnose kan worden gesteld. AI ondersteunt ook de radiologen in hun analyses met berekeningen die anders zeer tijdrovend zijn.

Eindoordeel bij artsen

Ondanks de positieve ervaringen met AI blijven de regie en het eindoordeel volgens Assink voorlopig wel bij de arts. Hij zegt zich niet te kunnen voorstellen dat ze tegen een patiënt zeggen dat AI de beelden heeft bekeken en daarmee het beleid bepaalt en de verantwoordelijkheid op zich zal nemen. AI is volgens hem vooral ondersteunend. “AI is er en gaat nooit meer weg en zal op allerlei vlakken worden geïntegreerd. Het gaat erom om dat op een slimme verstandige manier te doen.”

No-shows

Naast het beoordelen van beelden of andere gegevens helpt AI volgens het ziekenhuis ook op andere gebieden, zoals het verkorten van wachttijden en besparen van geld. Zo nam eerder dit jaar het St. Antonius een succesvolle proef door aan de hand van een algoritme te voorspellen welke patiënten mogelijk niet op hun afspraak in het ziekenhuis verschijnen. Die geselecteerde patiënten kregen een herinnering. Veel patiënten stelden de herinnering op prijs en het aantal no-shows daalde. Het scheelde niet alleen kostbare onbenutte uren van artsen en verpleegkundigen, maar schiep ook ruimte voor andere patiënten.

Opnamevoorspeller

Begin september startte in het ziekenhuis ook een proef met de opnamevoorspeller op basis van AI op de spoedeisende hulp. Daar analyseert de computer elke vijf minuten de toestand van patiënten. Ze voegt daar binnenkomende uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoek direct toe en berekent hoe groot de kans is dat de patiënt snel weer naar huis kan of moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Is de kans op opname groot, dan krijgt een verpleegafdeling alvast een seintje een bed gereed te maken.

De SEH-arts die op drukke tijden de aandacht over veel patiënten moet verdelen, hoeft dan alleen nog de finale beslissing te nemen. Dit draagt bij om patiënten eerder naar huis te kunnen laten gaan of sneller door te laten stromen naar de verpleegafdeling. De opnamevoorspeller wordt sinds begin dit jaar ook ingezet bij het LUMC.

Gips of niet

Naar verwachting start eind dit jaar ook op de SEH van het St Antionius ziekenhuis een proef met AI om foto’s van botbreuken te analyseren. Dit systeem is inmiddels zo verfijnd dat het gedetailleerder haarscheurtjes in het bot kan zien, beter dan dat de artsen dat zelf met het blote oog kunnen zien. Maar ook hierbij geldt dat de arts het laatste woord heeft. Voor patiënten betekent het wel dat ze dankzij de blik van AI sneller weten waar ze aan toe zijn: gips of niet.