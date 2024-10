Ledematen weer actief via brein-computerinterface WIMAGINE

Het medisch-technologisch bedrijf ONWARD Medical heeft een licentie getekend met CEA-Cinatec voor het ontwikkelen en het vermarkten van de brein-computerinterface (BCI) WIMAGINE. De computerinterface is ontworpen door Cinatec en kan door gedachten gestuurde bewegingen realiseren. Hiermee kan een functie van het menselijk lichaam worden hersteld na een verlamming. ONWARD staat bekend om het maken van stimulatie therapieën voor het ruggenmerg waardoor functie en beweging bij mensen met een dwarslaesie weer mogelijk is.

Met de overeenkomst is één miljoen euro gemoeid en de overdracht van de technologie gaat naar verwachting beginnen op 1 januari 2025. "CEA-Clinatec is een bekend biomedisch onderzoeksinstituut en zijn BCI is ideaal voor onze toepassingen. We kunnen nu een echt geïntegreerd systeem ontwikkelen dat zeer geschikt is voor het type onderzoek dat nodig is om goedkeuring van de regelgevende instanties te krijgen en een BCI-enabled systeem op de markt te brengen", zegt CEO van ONWARD Medical, Dave Marver.

Succesvol herstel

Inmiddels hebben beide organisaties technieken gecombineerd tot de zogeheten ONWARD-ARC-IM Therapy. Die therapie nu toegepast bij meer dan 30 deelnemers die meedoen aan de onderzoeken. In mei 2023 meldden de onderzoekers in het blad Nature dat in combinatie met ARC-IM Therapy, een geïmplanteerde BCI iemand in staat stelde om meer controle te krijgen over wanneer en hoe hij zijn verlamde benen bewoog.

In september 2023 werd bekend dat bij een tweede persoon de ARC-IM Therapy en de WIMAGINE BCI waren geïmplanteerd om de functie van de bovenste ledematen na een verlamming te herstellen. Onlangs werd bij een derde persoon een ARC-BCI-systeem geïmplanteerd om de gedachte gestuurde beweging van haar benen te herstellen na een dwarslaesie (SCI). In de komende maanden staan er meer implantaten op de planning om te worden toegepast bij mensen met verlammingen.

Bewegingsintenties decoderen

Het WIMAGINE-implantaat bestaat uit 64 elektroden die epiduraal, op het oppervlak van de hersenen, kunnen worden geplaatst. Het implantaat maakt multi channel-opnames op de lange termijn mogelijk met een stabiele signaalkwaliteit die meerdere jaren meegaat. Opgenomen hersengegevens worden realtime en draadloos naar een computer verzonden om de bewegingsintenties van patiënten te decoderen. De hersendecoder gebruikt adaptieve AI-algoritmes die de decoderingsmodellen in een paar minuten kunnen kalibreren. Deze algoritmen zijn vervolgens in staat om de motorische intenties van patiënten in realtime te decoderen.

Christopher & Dana Reeve Foundation

De studies en onderzoeken worden financieel ondersteund door beurzen van de Christopher & Dana Reeve Foundation en de European Innovation Council. De Vennootschap heeft samengewerkt met CEA-Clinatec en NeuroRestore om deze studies vooruit te helpen. "We gaan met plezier een partnership aan met ONWARD Medical en kijken ernaar uit om deze technologie verder te ontwikkelen en toegankelijk te maken ten behoeve van mensen met een dwarslaesie”, zegt, hoofd van de Neurotechnology Biomedical Research Unit bij CEA, Guillaume Charvet.