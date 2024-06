Catharina Ziekenhuis werkt mee aan AI Expertisecentrum

Het topklinisch ziekenhuis Catharina Ziekenhuis zet in op de toepassing van Artificial Intelligence (AI). Veiligheid en kwaliteit staan voorop binnen het ziekenhuis en daardoor kost de ontwikkeling van AI tijd, zo weet ook Head of AI Center of Excellence, Eva Deckers. Dat neemt niet weg dat ze onderdeel zijn van de brAInpower-expositie in het Philips Museum over de geschiedenis en toepassing van AI.

Deel van de tentoonstelling is een video met Eva Deckers en haar collega’s Coen Hurkmans (klinisch fysicus) en Nienke Bakx (Qualified Medical Engineer). “Daarnaast berust de ontwikkeling van AI op data. Om de juiste data op de goede manier bij elkaar te brengen en in te zetten, heb je een goede technische basis nodig. Daar zetten we vol op in, het duurt even voordat je daar de vruchten van plukt”, vertelt Deckers.

Investeren in AI Expertisecentrum

In de video hieronder wordt duidelijk in welke mate het ziekenhuis nu al gebruik maakt van AI, bijvoorbeeld bij de behandeling van kanker. Ook wordt een inkijk gegeven van wat de mogelijke toekomstige ontwikkelingen zijn met AI. Het ziekenhuis zette in 2022 de stap om te investeren in een AI Expertisecentrum. Dit centrum streeft ernaar om AI op het netvlies van zorgverleners te brengen. Om dit voor elkaar te krijgen bouwt het team aan een AI-platform waarop data vanuit verschillende systemen beschikbaar zijn voor het ontwikkelen, trainen en exploiteren van AI-modellen.

Het Catharina maakt nu al gebruik van AI, bijvoorbeeld bij de behandeling van kanker.

AI zelf geen oplossing

Deckers ziet de potentie van AI in de gezondheidszorg, maar stelt wel duidelijke kaders binnen haar ziekenhuis. Ze vindt AI op zichzelf is geen oplossing. Een nieuw verbeterd werkproces of patiëntervaring ondersteund door AI is dat volgens haar wel. Te vaak ziet ze dat AI wordt ingezet om dingen te doen waarvan je je kan afvragen of we ze überhaupt moeten doen of dat we ze op deze manier moeten doen. “Iedereen moet zich realiseren dat de inzet van AI verre van gratis is, zowel niet voor de portemonnee als voor onze wereld”, zegt Deckers.

De eerste toepassingen in het ziekenhuis laten volgens Deckers zien dat je mooie dingen voor elkaar krijgt. Zo werken Coen Hurkmans en Nienke Bakx aan de toepassing voor het voorbereiden van bestralingstherapie voor mensen met borstkanker. Je moet voor deze behandeling nauwkeurig de borst en het te bestralen gebied in kaart brengen. Doordat AI dit proces ondersteunt, kost het nog maar de helft van de tijd. In het Catharina Ziekenhuis wordt toegewerkt naar zorg die gepersonaliseerd is op de individuele patiënt. De zorgverlener en AI gaan dan samen een team vormen dat heel precies bepaalt hoe behandeling er uit ziet.