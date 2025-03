Betere patiëntresultaten bij MRI door inzet van AI-technologie

Philips heeft de techniek van MRI verbeterd dankzij de lancering van de zogeheten SmartSpeed Precise, aangestuurd door Dual-AI engines. Hiermee wordt voorgebouwd op de Compressed SENSE- en SmartSpeed-technologie van Philips. Dit alles leidt tot een nieuwe generatie van snellere scans die een hoge beeldkwaliteit leveren. SmartSpeed Precise is gelanceerd tijdens het European Congress of Radiology (ECR 2025 van 26 februari tot en met 2 maart in Wenen, Oostenrijk.

Ook is in Wenen de nieuwste MR Workspace-softwareversie 12 gepresenteerd, die workflows stroomlijnt en artsen in staat stelt om snellere en nauwkeurigere diagnoses te stellen. Deze innovaties weerspiegelen Philips' streven naar het verbeteren van de efficiëntie, toegankelijkheid en precisie bij MRI-beeldvorming.

BlueSeal en autonoom scannen

Behalve de SmartSpeed Precise maakte ook nieuwste generatie heliumvrije BlueSeal van 1,5T van Philips zijn debuut. Het is een MR-scanner met brede tunnel. Het draagt bij aan duurzame en patiëntvriendelijke beeldvormingsoplossingen. “Met SmartSpeed op onze BlueSeal-scanner hebben we de onderzoekstijd teruggebracht tot minder dan 60 minuten per slot voor diagnostisch onderzoek van het hele lichaam op basis van meerdere parameters”, zegt Wayne Picker, VP van klinische technologie bij Prenuvo, Inc.

De nieuwste innovatie zorgen ervoor dat de patiënten minder hoeven te wachten en het gebruik van de scanners zo wordt geoptimaliseerd voor betrouwbaarder beelden. Ook de zorgverleners worden geholpen met de nieuwe vindingen. De nieuwe release van Philips – MR Workspace R12 – introduceert een ‘zero-click’-workflow. Hierdoor wordt het hele beeldvormingsproces naadloos begeleid, van het starten van de scan tot het genereren van rapporten. Door handmatige handelingen te verminderen en de efficiëntie te optimaliseren, stelt MR Workspace R12 radiologieafdelingen in staat de patiëntdoorstroming te verbeteren.

AI-gestuurd

Een belangrijke innovatie binnen MR Workspace R12 is de door AI aangestuurde SmartExam-functie, die tachtig procent van de MR-procedures automatiseert door werkzaamheden te stroomlijnen en beeldvormingsworkflows te standaardiseren. Dan is er nog de Smart Reading. Het is een oplossing die cloudgebaseerde, door AI aangestuurde kwantitatieve rapportage naadloos integreert. Smart Reading maakt gebruik van geavanceerde AI-platformen zoals icobrain (icometrix) voor neurologie – inclusief detectie van de ziekte van Alzheimer – en QP-Prostate (Quibim) voor geavanceerde diagnose van prostaatkanker. Door objectieve, zeer betrouwbare diagnoses te leveren, maken deze zero-click AI-oplossingen gestroomlijnde, op data gebaseerde besluitvorming mogelijk voor artsen.

"In lijn met het ECR-thema van dit jaar, 'Planet Radiology', dat streeft naar betere zorg voor patiënten én bescherming van de planeet, haakt Philips in op twee cruciale uitdagingen: het uitbreiden van wereldwijde toegang tot zorg op maat en het bevorderen van milieuduurzaamheid", zegt Paul Wiering, Head of Imaging bij Philips Benelux. Philips gaat ook zijn cloudgebaseerde IT-oplossingen voor radiologie uitbreiden naar Europa. Hierbij wordt ook gekeken naar het gebruik van generatieve AI om de rapportage binnen de radiologie te verbeteren.