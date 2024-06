Innovatief Schots AI en IoT thuismonitoring systeem

Een Schots consortium van partners heeft een nieuw apparaat ontwikkeld dat signaleert wanneer oudere of kwetsbare personen die alleen wonen dringend medische hulp nodig hebben. Het apparaat maakt gebruik van artificiële intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT) en analyseert het elektriciteitsverbruik in huis om te controleren of er huishoudelijke apparaten en andere elektrische apparatuur wordt gebruikt.

Het apparaat, dat is ontwikkeld door CENSIS (het Schotse innovatiecentrum voor sensor-, beeldvormings- en IoT-technologieën) en diverse andere partijen, maakt draadloos verbinding met een slimme of traditionele elektriciteitsmeter en meet elke 10 seconden het stroomverbruik. Door de gegevens te analyseren, is het mogelijk om te zien op welke momenten specifieke elektrische apparaten in huis, zoals een waterkoker, magnetron of wasmachine, normaal gebroken worden gebruikt. Via machine learning kunnen afwijkingen in dit normale gebruikspatroon worden gedetecteerd.

Automatische waarschuwing

Als iemand bijvoorbeeld elke ochtend om 8 uur opstaat en de waterkoker aanzet om thee te zetten, zal dit als normaal gedrag worden beschouwd. Als de waterkoker op een dag om 9 uur nog niet is aangezet, wordt een geautomatiseerd sms-bericht verstuurd naar de bewoner. Wanneer daar geen reactie op komt, wordt er een waarschuwing gestuurd naar de contactpersonen die zijn opgegeven, bijvoorbeeld een familielid, mantelzorger, buurman of -vrouw of een responsteam, met de vraag om te gaan kijken of alles in orde is.

Lynda Webb, senior onderzoeker aan de School of Informatics van de Universiteit van Edinburgh, vertelt: “Het idee om het elektriciteitsgebruik in huis te monitoren om te zien of iemand hulp nodig heeft, is 10 jaar geleden al bedacht. Het algoritme waarop het huidige apparaat is gebaseerd, is ontwikkeld tijdens een eerder project, waaraan 250 huishoudens in Edinburgh hebben deelgenomen. Het is geweldig om te zien dat het algoritme na al die jaren eindelijk kan worden ingezet om mensen te helpen.”

Commercialiseren en doorontwikkelen

Stephen Milne, directeur strategische projecten bij CENSIS: “Het detecteren van plotselinge veranderingen in het gedrag is nog maar het begin. We willen het systeem nog verder doorontwikkelen, zodat het uiteindelijk ook mogelijk wordt om geleidelijke gedragsveranderingen te signaleren die zouden kunnen wijzen op gezondheidsproblemen die langzaam maar zeker tot uiting komen, zoals dementie.” Het consortium wil het product nu op de markt gaan brengen en op grote schaal gaan inzetten. “We staan open voor gesprekken met potentiële partners om een langdurige samenwerking mee op te bouwen”, voegde Milne toe.

Langer zelfstandig wonen

Tijdens het onderzoek is de technologie uitgebreid getest in 19 huishoudens in Glasgow, Dundee en Buckie in Morayshire als onderdeel van het Peoplehood-project van Blackwood Homes and Care. Dit drie jaar durende project richt zich op het ontwikkelen van een toekomstbestendig model om oudere en kwetsbare personen langer zelfstandig te laten wonen.

Lindley Kirkpatrick, programmamanager van het Peoplehood-project bij Blackwood Homes and Care: “In dit project hebben we allerlei activiteiten, technieken en technologieën ontwikkeld en we zijn heel blij met alles wat we hebben kunnen realiseren. Maar dit nieuwe apparaat op basis AI spant wel echt de kroon. Dankzij dit apparaat kunnen familieleden en andere dierbaren snel worden gealarmeerd als er mogelijk iets is gebeurd en in de toekomst misschien zelfs worden geattendeerd op eventuele signalen van ziekten als dementie.”

Over privacy hoeven gebruikers zich trouwens geen zorgen te maken. Het apparaat gebruikt een speciaal algoritme waarbij alle data ter plaatse verwerkt wordt, in plaats van op een centraal systeem. Dankzij dit algoritme en toonaangevende opslag van persoonsgegevens van Mydex heeft de gebruiker volledige controle over wie de gegevens van het huishouden kan inzien en gebruiken.

AI in de Nederlandse ouderenzorg

Ook in de Nederlandse ouderenzorg is er groeiende aandacht voor de potentie van AI. Dit komt naar voren in het whitepaper ‘AI in de ouderenzorg’, dat eind vorig jaar werd gepubliceerd door ActiZ en Vilans en waarin de kansen en uitdagingen van AI in de ouderenzorg uitgebreid werden belicht. Het document toonde aan dat AI de kwaliteit van zorg kan verbeteren en de werkdruk voor zorgmedewerkers kan reduceren. Tevens bleek dat kunstmatige intelligentie kan helpen bij het realiseren van efficiëntere processen en de zelfredzaamheid van cliënten kan verhogen.

Het op afstand monitoren van kwetsbare of oudere personen is een van de veelbelovende oplossingen die het mogelijk moet maken om deze personen langer in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van technologie zoals de bedsensor.