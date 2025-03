Zes ziekenhuizen en Brightlands starten Health AI & Data Alliantie

De doorbraak van AI en andere digitale technologieën in de zorg is in volle gang. Wereldwijd wordt volop gewerkt aan oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan het tackelen van de vele uitdagingen waar de zorgsector voor staat. Denk aan het personeelstekort, de almaar toenemende werkdruk door de groeiende zorgvraag, vergrijzing en administratieve taken. Ook op lokaal en regionaal niveau groeien de aandacht en ontwikkelingen op het gebied van AI in de zorg. In Limburg bundelen een zestal ziekenhuizen en de AI-hub Brightlands hun krachten op dit gebied met de lancering van de Health AI & Data Alliantie.

Voor de ontwikkeling van succesvolle en met name ook betrouwbare AI-algoritmes is veel (geanonimiseerde) data, zoals patiëntgegevens en beeldmateriaal, nodig. Met de oprichting van de Health AI & Data Alliantie Limburg denken MUMC+, Zuyderland, VieCuri, Laurentius, Maastro Clinic, St. Jans Gasthuis en Brightlands, niet alleen over meer data, maar ook over data van betere kwaliteit te kunnen beschikken voor de ontwikkeling van betrouwbare en accurate AI-algoritmes.

Grote sprong voorwaarts

De lancering van de Health AI & Data Alliantie Limburg markeert, zo stellen de initiatiefnemers, een grote sprong voorwaarts in de toepassing van AI in de zorg met als doel het ontwikkelen van AI-toepassingen voor een toekomstbestendige gezondheidszorg in Limburg. Daarnaast zien de partners ook de noodzaak voor het makkelijker kunnen delen van algoritmes. De Health AI & Data Alliantie Limburg gaat deze samenwerking faciliteren en de innovatiekracht van Limburg vergroten.

“De druk op de zorg neemt toe in alle zorgorganisaties, met name door de toenemende vraag naar zorg en een toenemend tekort aan medewerkers. Daarom moeten we samenwerken en innoveren we waar dat kan. Bijvoorbeeld voor vermindering van registratielast en het gezamenlijk gebruik van onze data om de beste keuzes te maken, ook voor de individuele patiënt. Allemaal om de zorg in Limburg toegankelijk te houden en de kwaliteit hoog. Deze samenwerking is dus een belangrijke stap”, zegt Helen Mertens, bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC+.

AI-ondersteunde zorg in 2028

De ziekenhuizen binnen de alliantie willen tegen 2028 AI-ondersteunende zorg bieden. Ai moet dan ingezet worden voor nauwkeurige diagnoses, administratieve lastenvermindering en gepersonaliseerde behandelplannen. Dit zijn drie toepassingsgebieden waarbinnen, wereldwijd maar ook in Nederland, al veel ontwikkelingen in gang gezet zijn. Denk aan AI-ondersteunde analyses en diagnostiek in de radiologie, generatieve AI-oplossingen voor het automatisch registreren en uitwerken van gesprekken tussen arts en patiënt, en het verbeteren van behandelplannen voor borstkanker met behulp van AI.

Binnen de Limburgse alliantie ligt de focus voor de inzet van AI op drie belangrijke gebieden:

Regionale data beschikbaarheid: Ziekenhuizen werken samen aan veilige uitwisseling van data die gebruikt worden voor het ontwikkelen van AI-toepassingen.

Ontwikkeling en implementatie van AI-toepassingen: Concrete AI-oplossingen worden ontwikkeld, gedeeld en geïntegreerd in de dagelijkse praktijk, voor betere en efficiëntere gezondheidszorg.

AI-readiness van zorgmedewerkers: Zorgprofessionals worden getraind om optimaal gebruik te maken van AI-toepassingen.

Personeelstekort

AI-oplossingen zullen, en kunnen, zorgprofessionals niet vervangen. In dat opzicht wordt AI dus geen directe oplossing voor het personeelstekort waar de zorg mee kampt. De potentie van AI ligt hem in het verlichten van administratieve lasten en het leveren van een bijdrage aan een efficiëntere werkomgeving. Doel van de alliantie is dan ook om digitale technologieën en AI in te zetten om het werk van zorgmedewerkers te ondersteunen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

"Met deze alliantie leggen we een stevige basis om gezamenlijk te innoveren en de potentie van AI in de zorg te omarmen," aldus Esther Talboom, lid raad van bestuur Zuyderland. Walter Pijls, CEO van de Brightlands Smart Services Campus, benadrukt: "De samenwerking binnen de Health AI & Data Alliantie Limburg onderstreept de kracht van verbinding binnen ons ecosysteem. Door data en kennis van de ziekenhuizen te combineren met de expertise van Brightlands, bouwen we aan innovatieve oplossingen die niet alleen de zorg in Limburg verbeteren, maar de regio ook profileren als koploper in de toepassing van AI in de zorg. Samen creëren we impact die bijdraagt aan betere zorg voor onze inwoners."