Data-analyse voorkomt complicaties bij hartpatiënten

Data-analyse wordt steeds belangrijker bij het realiseren van snellere diagnoses of het doen van effectievere ingrepen. Hartspecialisten bij het Catharina Ziekenhuis zijn er in geslaagd om met routinematige analyse van data bepaalde trends te ontdekken.

Met behulp van die trends kan de zorg worden verbeterd en pakken de kosten lager uit. Voor de data-analyse maakt het hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis gebruik van data die al in de zorg verzameld worden. Betreffende data worden verplicht verzameld voor kwaliteitsregistraties of voor verantwoording aan zorgverzekeraars. De basis voor verbeteringen lag er zodoende al, alleen was slimme data-analyse nodig om deze informatie te verzilveren.

Minder heroperaties

Na gedegen data-analyse bleek bij een vervanging van de aortaklep via een katheter, bleek de sterfte rondom de ingreep in het hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis bijvoorbeeld veel sterker af te nemen dan in andere hartcentra in Nederland. Uit een ander onderzoek bleek dat het nog beter bewaken van het stoppen van antistollingsmedicatie vóór een bypassoperatie de kans op een heroperatie 3,5 keer zo klein maakt en de kans op bloedtransfusie 2,5 keer zo klein. “In korte tijd hebben we door het analyseren van data spectaculaire verbeteringen doorgevoerd”, vertelt promovendus Gijs van Steenbergen.

Data-analyse: e-health werkt

Uit de slimme data-analyses blijkt ook dat e-health in de praktijk goed werkt. Eerdere onderzoeken, onder meer in huisartsenpraktijken, wijzen trouwens ook al in die richting. In het onderzoek van Van Steenbergen staat: “Bij zowel de bypassoperaties als de ICD-implantaties – een apparaat dat wordt gebruikt bij hartritmestoornissen – blijken e-health-toepassingen te leiden tot minder zorgkosten.

In de patiëntengroep die werd begeleid met een e-health-toepassing daalde, na een bypassoperatie, het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp en de huisarts in de eerste weken na de operatie met 44 procent. Die e-health-toepassing is samen met de Hartstichting ontwikkeld. Bij patiënten met een ICD van wie het kastje op afstand wordt uitgelezen, maakte 14 procent minder gebruik van zorg.”