De grote potentie van medische service centra

Deloitte meent dat de zorg fundamenteel anders moet worden georganiseerd om de potentie van virtuele zorg volledig te kunnen realiseren. Medisch service centra kunnen hier een groeiende rol in spelen.

“Wat je ziet is dat de laatste jaren steeds meer focus komt te liggen op gezondheid in plaats van gezondheidszorg”, zegt Jordy van Neste, senior manager digitale zorg. “Er komt steeds meer aandacht voor eigen regie en burgers maken in toenemende mate gebruik van apps en wearables om zelf hun vitale waarden in de gaten te houden.”

Burgers worden zorgconsumenten

Uitgaan van die eigen regie en gebruikmaken van de data van die apps en wearables zal steeds meer invloed gaan krijgen op de inrichting van de zorg én op het individu. Burgers worden steeds meer zorgconsumenten die zorg die nodig is dichtbij krijgen, meent Van Neste. “Dat past bij de maatschappelijke trend die we zien buiten de zorg, waar service steeds meer naar de burger wordt gebracht en de burger hierin centraal staat. Het is onontkoombaar dat deze ontwikkeling ook binnen de zorg snel verder vorm zal krijgen, gelet op de personeelsproblematiek en de stijgende zorgkosten.”

Het medisch service centrum is een goed voorbeeld van hóe de zorg dan anders kan worden georganiseerd om het potentieel van virtuele zorg te realiseren. Zo’n medisch service centrum ondersteunt zorginstellingen bij het leveren van zorg dichtbij de burger. Denk aan de recent gefuseerde organisatie Naast – ZCN die als zelfstandig medisch service centrum zorgorganisaties bijstaat in hun zorg richting patiënten, cliënten en burgers.

Toepasbaarheid medisch service centra

Gespecialiseerd personeel is hiertoe 24 uur per dag beschikbaar voor meldingen van verschillende virtuele zorgtools. Ze kunnen bijvoorbeeld op afstand een hartfilmpje beoordelen of via videobellen meekijken bij de inname van medicijnen. Ook zorgorganisaties hebben de toepasbaarheid van medisch service centra ontdekt. Ziekenhuisgroep Santeon heeft recent als eerste de ‘snelle toets’ voor de IZA transformatiegelden doorlopen voor oprichting en executie van de Santeon-thuis propositie.

Mirte van de Louw, senior consultant digitale zorg bij Deloitte, stelt dat medische service centra zijn zodanig opgezet dat zij het de zorgprofessional mogelijk maken om zich te focussen op het leveren van zorg voor mensen die dat nodig hebben. “Zo stelt het medisch service centrum de burger in staat thuis metingen te verrichten en gemonitord te worden.” Zo’n centrum kan dan op afstand bepalen of de waarden binnen de door de behandelend zorgprofessional vastgestelde bandbreedte blijven. Dit beperkt de druk op de zorg én het biedt comfort voor het individu.

