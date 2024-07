Online triage vermindert druk op huisartsenzorg

Om de huisartsenzorg voor ouderen in West-Brabant efficiënter in te richten zijn zorgorganisaties tanteLouise en Groenhuysen gaan samenwerken met de lokale huisartsen en Arene Online Huisartsen. De huisartsen van Arene doen online het eerste consult. Is het nodig dat er fysiek contact nodig is dan wordt de eigen huisarts ingeschakeld. De verwachting is dat deze werkwijze het aantal fysieke consulten met tachtig procent gaat verminderen.

Ouderen wonen langer zelfstandig thuis en krijgen zorg via een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket huis (MPT). Ze houden daarbij wel hun eigen huisarts met als gevolg dat bijvoorbeeld tanteLouise op sommige van haar woonlocaties met meer dan tien huisartsen te maken heeft. Voor de verzorgende of de verpleegkundige is dit onoverzichtelijk. Bovendien verschilt de triagetijd en hebben ook huisartsen het erg druk. Reden voor tanteLouise om de samenwerking te zoeken met Arene Online Huisartsen, een initiatief van vier praktijkhoudende huisartsen in Etten-Leur.

Onnodig zorg belasten

In de voorbereiding op de nieuwe werkwijze heeft tanteLouise het triageproces tegen het licht gehouden. In de praktijk is het negen van de tien keer de verpleegkundige of de verzorgende die de huisarts inschakelt. “We hebben goed gekeken wanneer het echt nodig is om een arts in te schakelen. We hebben goed opgeleide verpleegkundigen die dat kunnen beoordelen. Zodat we niet onnodig een beroep doen op medische zorg”, zegt bestuurder van tanteLouise, Jan-Kees van Wijnen.

Met de ouderen zijn gesprekken gevoerd om de nieuwe werkwijze en de voordelen daarvan uit te leggen. Bijvoorbeeld dat de triage veel sneller verloopt en dat ze eerder weten of het ook nodig is om een dokter te bezoeken. Ook was hun toestemming nodig om het cliëntendossier op te nemen in het Landelijk Schakelpunt, zodat de dienstdoende digitale huisarts de ziektegeschiedenis van de patiënt kan inzien. Alle betreffende cliënten gingen hiermee akkoord.

Werkwijze getest

In maart is de werkwijze getest en vervolgens toegepast in een verpleeghuis van tanteLouise. In juni is dat uitgebreid naar een tweede verpleeghuis. De komende maanden gaan dertien andere vvt-aanbieders in West-Brabant aan de slag met de digitale huisarts. Van Wijnen wil de aanpak op termijn uitbreiden van de wooncomplexen naar ouderen die zelfstandig in hun eigen woning in de wijk wonen. En zo huisartsen verder ontlasten.

De initiatiefnemers hebben intensief samengewerkt met Zorgkantoor CZ om de aanpak op poten te zetten en te implementeren. Zorgorganisatie tanteLouise heeft samen met Groenhuysen een zogeheten free proposal ingediend. Het zorgkantoor heeft daarop financiering beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en de implementatie. De afspraak daarbij was dat het initiatief bij succes opgeschaald zou worden in de regio. Dat gaat nu gebeuren.

Vernieuwende zorg

Zorgorganisatie tanteLouise investeert veel in innovatieve zorgmethoden die bijdragen aan beschikbare en bereikbare zorg die eventueel ook kunnen worden geïntegreerd in landelijke zorgstrategieën. Daarom heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) begin dit jaar nader kennisgemaakt met de initiatieven van tanteLouise tijdens een werkbezoek.

De zorgverzekeraars van ZN kregen een rondleiding door Onze Stede, een centrum waar ouderen terecht kunnen voor begeleiding, behandeling en diverse activiteiten. Het zorgconcept VanThuisUit, geïmplementeerd in dit centrum van tanteLouise, draait om gezond en gelukkig ouder worden in een vertrouwde omgeving.