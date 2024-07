CWZ en Maasstad gaan via Zorg bij jou astmapatiënten thuis monitoren

De Santeon-ziekenhuizen CWZ (Nijmegen) en Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) gaan gezondheidsklachten van astmapatiënten thuis monitoren. Zij maken hiervoor gebruik van de Thuismeet-app. De gegevens worden uitgewisseld via het gezamenlijke digitaal platform Zorg bij jou. Bij problemen neemt het medisch service centrum van een van beide ziekenhuizen contact op met de patiënt. Die kan zelf ook contact opnemen via de ingebouwde BeterDichtbij-toepassing. Het Eindhovense Catharina Ziekenhuis (ook lid van Santeon) sluit later aan.

In totaal willen de twee ziekenhuizen de gezondheidsklachten meten van ruim 600 astmapatiënten in hun thuisomgeving. CWZ en Maasstad spreken over een volgende stap in de ontwikkeling van het landelijke digitale platform ‘Zorg bij jou’, om patiënten op het juiste moment digitaal de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Zorg bij jou

In het derde kwartaal van 2023 kregen de Santeon-ziekenhuizen akkoord van het ministerie van VWS en van zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis om hybride zorg in Nederland verder te ontwikkelen. Onder de noemer ‘Zorg bij jou’ zouden de Santeon-ziekenhuizen een gezamenlijk medisch servicecentrum ontwikkeld. Daar waar mogelijk gebeurt de zorgverlening digitaal. Fysieke zorg gebeurt op locatie als dat echt nodig is. Op die manier hebben patiënten snel de beste zorg in de buurt. En er wordt kostbare tijd vrijgespeeld van zorgprofessionals, die voor andere patiënten kan worden ingezet.



Inmiddels ondersteunen de vier grote zorgverzekeraars dit initiatief met kennis, ervaring én een financiële vergoeding. Met de start van de gezamenlijke thuismonitoring van astmapatiënten door CWZ en Maasstad Ziekenhuis voldoen de Santeon ziekenhuizen nu al aan diverse gestelde resultaatverplichtingen aan de zorgverzekeraars. Dit betekent dat Santeon de toegezegde transformatiegelden hiervoor krijgt uitgekeerd, op basis uit het IZA (Integraal Zorgakkoord) uit 2022. Deze gelden moeten ten goede komen aan verdere transformatie van zorg voor de toekomst.

Transformeren zorgpaden

Longarts Anneke van Veen, ook Chief Medical Information Officer (CMIO) in CWZ, is nauw betrokken bij het project. “We zijn hard aan de slag om onze zorgpaden te transformeren”, vertelt zij in een toelichting. “Dat is nodig voor de toekomst, omdat de maatschappij verandert. Maar ook vanwege de richtlijnen van het IZA.”



Dit akkoord omvat op het gebied van digitalisering onder meer het doel om 70 procent van alle zorgpaden hybride te maken (een mix van digitaal thuis en op locatie in het ziekenhuis) en 50 procent van de patiënten hierin actief te laten deelnemen. Van Veen noemt dit een enorme uitdaging voor alle ziekenhuizen.



“Alleen gaan we hard, maar samen komen we verder. Het is dan ook extra mooi om te zien dat de collega’s van het medisch service centrum (MSC) elkaar in deze fase al inspireren, van elkaar leren en moeiteloos hun werkwijzen aanpassen aan de ander als dat beter werkt.”

Hoe het werkt

In het kader van de thuismonitoring vullen deelnemende patiënten vragen en metingen in over hun gezondheid in de Thuismeet-app, zoals: hoe ze zich voelen, welke klachten ze hebben of wat de waarde is van het zuurstofgehalte in hun bloed of hun bloeddruk. Via de ingebouwde BeterDichtbij-toepassing kunnen patiënten snel, eenvoudig en veilig in contact komen hun zorgverlener, berichten uitwisselen en vragen stellen. Deze meetgegevens worden doorgestuurd aan medewerkers van het medisch service centrum dat deel uitmaakt van Zorg bij jou.



Verpleegkundigen en medisch studenten van het MSC van CWZ en Maasstad Ziekenhuis krijgen een alarm te zien als de gegevens afwijken van de voor de patiënt ingestelde waarden. In dat geval nemen zij contact op met de patiënt, ongeacht bij welke van de genoemde ziekenhuizen deze onder behandeling is, om samen af te stemmen welke zorg nodig is. Dit verlicht de druk op de ziekenhuizen en draagt bij aan geruststelling van de patiënt door de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment te bieden, stelt Evelynn Conrads, implementatiemanager Zorg bij jou in CWZ.



“Door samen te monitoren, kunnen we elkaar écht verder helpen. Dat is wat we willen bereiken voor onze patiënten. Leuk om te weten: de eerste patiënten van CWZ zijn afgelopen tijd al gebeld door zorgverleners van Maasstad. Deze patiënten zijn blij verrast dat ze zo goed in de gaten worden gehouden.”

Gezamenlijke werkwijze

Jessy Westbroek, verpleegkundige MSC in CWZ, stelt dat het thuis monitoren via Zorg bij jou goed voorbereid en opgestart is. “Grote voordelen zijn dat CWZ al veel expertise heeft in thuismonitoring en het Maasstad Ziekenhuis kennis en ervaring in huis heeft om dit samen met andere ziekenhuizen te doen. Zo hebben we nu een werkwijze overgenomen om meldingen op één en dezelfde manier te verwerken en af te handelen. Dat werkt erg prettig en efficiënt. Al zal het best een uitdaging zijn om dit in de toekomst met de zeven Santeon ziekenhuizen allemaal zo te doen.”