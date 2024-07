Bangkok Hospital optimaliseert patiëntenstromen met AI

Een van de grootste particuliere zorgaanbieders in Thailand, Bangkok Hospital, heeft het handmatige, papieren, proces voor het registreren en beheren van patiëntenstromen, vervangen door een AI-gebaseerde oplossing van een lokale startup, Agnos Health.

Onderdeel van de AI-oplossing voor het beheren van patiëntenstromen is tevens de implementatie van selfservice kiosken. Daarop zorgen verschillende AI-algoritmen voor een soepele, complete en veilige registratie en, indien nodig, doorverwijzing van patiënten.

Identificatie en planning met AI

Het systeem is onder andere voorzien van AI-gezichtsherkenning voor de identificatie van patiënten. Vervolgens kijkt de op AI gebaseerde symptoomchecker naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt en bepaalt aan de hand daarvan, plus eventuele nieuwe symptomen, of de patiënt doorverwezen moet worden en zo ja, naar welke afdeling of polikliniek. Het systeem zorgt dan ook meteen voor verificatie van de zorgverzekeraar.

Daarnaast is het systeem ook in staat om patiënten digitaal toestemming te vragen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens en e-tickets uit te geven om de status van de bezoeken bij te houden. Het Health Design Center (HDC), de controleafdeling van het Bangkok Hospital, heeft het handmatige systeem voor de verdeling van de wachtlijsten van patiënten inmiddels vervangen voor een digitale oplossing.

Beheren wachttijden

Verpleegkundigen van het Bangkok Hospital kunnen nu digitaal de wachttijden en -lijsten van patiënten beheren. De afspraken worden via mobiele kanalen weergegeven op schermen die bij de afdelingen hangen of staan. Als het te druk dreigt te worden, dan kan de AI-gestuurde software voor het beheer van wachttijden de afspraken automatisch opnieuw indelen.

Vanuit het HDC krijgen patiënten, ook voordat ze naar het ziekenhuis komen, vragenlijsten die ze moeten invullen. Met behulp van de AI-oplossing wordt vervolgens het gezondheidsrisico van een patiënt bepaald en de passende zorgoplossingen geadviseerd. De AI-copiloot van de afdeling verwerkt de controlelijsten, wachttijden, afspraken en klinische prioriteiten van patiënten om een optimale onderzoeksvolgorde aan te bevelen.

Minder administratief werk

Sinds het uitbreiden van het registratiesysteem met AI, zag Bangkok Hospital de front-end en back-end procedures afnemen, inclusief het invoeren van de medische geschiedenis van patiënten. Het systeem zorgde ook voor kortere wachttijden omdat het aantal stappen dat nodig is voor de registratie met bijna de helft (45%) teruggedrongen kon worden.

Het ziekenhuis stelt dat de wachtrijen op de controleafdeling nu ook gelijkmatig verdeeld zijn. De HDC beheert dagelijks tussen de 200 en 300 patiënten, elk met verschillende controles, procedures en tijd. Dankzij de AI-oplossing besteedt het personeel nu minder tijd aan het informeren van patiënten over wachttijden, de volgende stappen en het beantwoorden van vaak herhaalde vragen. De wachttijden zijn gehalveerd ten opzichte van het handmatige systeem.

Investeren in digitale transformatie

Thaise privéziekenhuizen en -zorginstellingen hebben de afgelopen jaren steeds meer geïnvesteerd in en data- en digitale technologieën omarmd als onderdeel van hun initiatieven voor digitale transformatie. Zo heeft het Srisawan Hospital, een privé tertiair ziekenhuis in Nakhon Sawan, onlangs de hulp ingeroepen van GE HealthCare en InterSystems om zijn activa- en personeelsbeheer te digitaliseren en een geïntegreerd HIS te installeren in zijn vestiging in Bangkok.

Ook in Nederland werken ziekenhuizen al geruime tijd aan digitale oplossingen voor het verbeteren van de patiëntenstromen. Een goed voorbeeld is het initiatief van het Erasmus MC. Daar werkt men aan het toepassen van de inzichten die uit data gehaald kunnen worden om de patiëntenzorg en capaciteit te verbeteren. Doel is om zo de inzet van OK’s, IC’s en bedden te optimaliseren.