De juiste medicijnen dankzij de inzet van innovatie

Apotheker Bouke van der Stok legt uit dat verpleegkundigen zorgvuldig controleren of de juiste medicijnen aan een patiënt worden toegediend. Deze taak vereist intensieve inspanning en volledige aandacht, telkens opnieuw. Toen die controle nog handmatig werd uitgevoerd, werd elk medicijn afzonderlijk gecontroleerd, vaak zelfs door twee verpleegkundigen.

Met de toename van het aantal medische behandelingen, waarbij patiënten meer verschillende medicijnen gebruiken, is het geven van medicatie voor verpleegkundigen volgens Van der Stok complexer dan ooit. “Om ze hierbij te ondersteunen, gebruiken we een innovatief systeem voor digitale medicatiecontrole: MedEye. Op het gebied van medicatieveiligheid lopen we daarmee voorop in Nederland.”

Toedienen medicijnen

MedEye is een systeem bestaande uit een metalen kastje met een speciale camera en een lade. Verpleegkundigen leggen tabletten en capsules in deze lade voor de medicatiecontrole. Vervolgens maakt de camera een foto en vergelijkt het beeld met de informatie in de digitale medicijnbibliotheek. “Het systeem herkent alle unieke eigenschappen van een tablet of capsule, zoals grootte, vorm, dikte, kleur en breukstreep. Ook kan het systeem de tabletten en capsules tellen en uitrekenen of de hoeveelheid klopt met wat is voorgeschreven”, aldus Van der Stok.

Volgens verpleegkundige Joya Spataro is deze digitale controle sneller dan zij zegt te kunnen werken en bovendien veiliger. Op het computerscherm ziet zij namelijk welke medicijnen de arts heeft voorgeschreven en wat MedEye heeft gescand. Komt dit niet met elkaar overeen dan geeft het systeem een waarschuwing en kan zij de afwijking corrigeren.

Infusen en spuiten

Naast tabletten en capsules controleert MedEye ook medicatie in infusen en spuiten. Dit gebeurt met behulp van een handscanner. Voor langdurige infusen blijft handmatige controle door een tweede verpleegkundige nog steeds vereist. Er wordt echter momenteel een proef uitgevoerd om ook deze controle te digitaliseren.

Spataro legt uit dat ze patiënten informeren over het gebruik van digitale medicatiecontrole op het moment dat medicijnen worden toegediend. De meeste patiënten hebben daar geen problemen mee. Er zijn echter enkele patiënten die liever niet hebben dat hun tabletten uit de verpakking worden gehaald, omdat ze bijvoorbeeld zelf de controle willen behouden. In dergelijke gevallen wordt aanvullende uitleg gegeven bij elke stap van het controleproces. Indien nodig wordt er handmatig gecontroleerd en wordt er extra aandacht besteed aan de controle. Patiënten worden aangemoedigd om vragen te stellen, en er is altijd ruimte voor overleg.

Reductie van fouten

MedEye wordt inmiddels gebruikt in meerdere ziekenhuizen en heeft sinds de introductie ervan in 2016 al vele fouten in de toekenning van medicatie weten te voorkomen. Twee jaar na de introductie waren dat er al 100.000. Volgens prof. dr. Toine Egberts Professor of klinische farmacie aan de Universiteit van Utrecht vinden de belangrijkste fouten plaats tijdens het medicatieproces plaats in het voorschrijfstadium, tijdens toediening van medicatie en wanneer patiënten van zorgomgeving wisselen.