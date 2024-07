Hologram-assistent helpt patiënt in apotheek

Als eerste in Nederland start een apotheek volgende maand met digitale assistente ‘Alicia’ in de vorm van een hologram. Het apothekershologram van apotheek Stroomz Strijp in Eindhoven kan vragen beantwoorden en uitleggen hoe je bijvoorbeeld een zalfje moet smeren. Mocht het hologram het antwoord niet hebben dan kan de bezoeker alsnog praten met een echte apothekersassistente, die op afstand en in beeld de vragen alsnog kan beantwoorden.

Behalve het hologram is de Eindhovense apotheek verder onbemenst. Het apothekershologram is een zogenoemde ‘deepfake’. Het hologram Alicia lijkt op een echt mens, maar ze is door de computer bedacht en gemaakt. “We hebben gekeken waar veel gesprekken over gaan. Die meest voorkomende gesprekken hebben we uitgewerkt en worden nu door de digitale assistente vanuit een box met jou gevoerd”, zegt manager Pim Poels van de apotheken van Stroomz. Mocht de zorgvraag privacygevoelig zijn dan is er nog een aparte spreekruimte daarvoor. Die kan op afstand worden geopend waarna het gesprek via een scherm kan verdergaan.

Verschillende talen

Het voordeel is dat het hologram in verschillende talen kan worden geprogrammeerd. Eindhoven heeft inmiddels inwoners met 189 verschillende achtergronden. Poels vertelt dat daarom het personeel al een cursus Engels heeft kunnen volgen. Maar niet iedere bezoeker spreekt Engels en ook die kunnen goed terecht bij het hologram. Het hologram spreekt tot nu toe Nederlands, Engels, Spaans, Turks en Arabisch. De bedoeling is dat Google translate ervoor gaat zorgen dat het gesprek in elke gewenste taal wordt ondertiteld. Een assistente op afstand kan op die manier iemand die in een andere taal spreekt toch volgen.

Holoconnects, de maker van de Holobox, ontwikkelde deze technologie onder andere voor medische experts om beter op afstand te kunnen werken. De afgelopen periode is de Holobox op verschillende plekken getest, onder andere bij het World Trade Center Amsterdam.

Eindhoven groeit

Zeker nu ASML wil uitbreiden met 20.000 medewerkers groeit het aantal inwoners van de gemeente in de toekomst. Deze groei heeft zijn weerslag op de zorgverlening. Reden temeer voor de apotheek om hiervoor alvast een plan te bedenken. “Ik kan niet genoeg personeel krijgen om die locatie bemenst te houden. Op deze manier zijn ze er toch als je een vraag hebt”, zegt Poels.

Begin juli wordt de apotheek schuin tegenover het Evoluon omgebouwd. De achtduizend klanten hebben hierover dinsdag een brief gekregen. Er komen drie afhaalautomaten te staan. Een standaardautomaat, een automaat voor medicijnen die moeten worden gekoeld en een automaat voor grotere pakketten. Ook blijft het mogelijk om de medicijnen aan huis te laten bezorgen.

Medicatierobot

In de farmacie wordt steeds vaker de hulp ingeschakeld van technologie. Zo is vorig zomer in Alkmaar bij apotheek De Hoef, de grootste medicatierobot van Nederland ‘aan het werk gegaan’. Apotheker Jonathan Visser is er erg over te spreken, want de machine zorgt voor efficiency en gemak. Hij is niet bang dat het in de apotheek onpersoonlijk wordt, want apotheekmedewerkers krijgen juist meer tijd voor service en uitleg. De klanten zijn overwegend blij met deze ontwikkeling omdat ze nu, met behulp van een sms-code en zonder wachttijden, hun medicatie 24/7 uit de muur kunnen trekken.