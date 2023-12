De kracht van data en AI bij digitale transformatie

Pieter Custers, waarnemend CEO van de Brightlands Smart Services Campus, stelde in zijn conclusie aan het eind van de dag dat data en kunstmatige intelligentie (AI) oneindige mogelijkheden biedt voor de digitale transformatie van de gezondheidszorg en het verminderen van de zorgvraag. “Van betrouwbare thuismonitoring, slimme meetapparatuur, wereldwijd veilig data delen tot en met het voorspellen van het zorgplan en de zorgduur van patiënten. Vanuit onze Brightlands campus dragen we bij aan samenwerking en innovaties ten gunste van deze maatschappelijke opgave”, aldus Custers.

Trends en ontwikkelingen in AI en Data

Diverse sprekers gaven tijdens de Smart Health Day inzicht in de mogelijkheden die AI en dat abieden voor innovatieve initiatieven op het gebied van de digitale transformatie van de gezondheidszorg. Daarnaast kregen de deelnemers de kans om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gezondheidstechnologie en data-analyse te verkennen. Zo presenteerden Esther Bloemen en Inigo Bermejo de resultaten van het Carrier-project van Zuyd Hogeschool, over de mogelijkheden van AI voor gepersonaliseerde leefstijladviezen ter voorkoming van cardiovasculaire ziekten. BDO Nederland deelde inzichten over de ontwikkeling van veilige digitale gezondheidsomgevingen.

Tijdens andere presentaties kwamen ook de ouderenzorg en het delen van patiëntinformatie aan bod. Zo sprak Wim Eurlings van de Regionale Samenwerkingsorganisatie Zuid-Limburg over het delen van patiëntinformatie in de zorgketen. Een digitale omgeving die datasamenwerking stimuleert, die flexibel en wendbaar is en op die manier bijdraagt aan de zorgresultaten. Ramon van der Krogt van de OU en Sonja van de Kragt van Envida deelden hun ervaringen over het gebruik van digitale technologie die het mogelijk maakt mensen langer veilig en verantwoord thuis te laten wonen.

AI en digitale transformatie gezondheidszorg

Tijdens het evenement was er ook aandacht voor de toekomst van de gezondheidszorg en hoe AI daaraan kan bijdragen. Een van de onderwerpen die daarbij aan bod kwamen, ging over de realisatie van betrouwbare thuismonitoring met als doel de druk op de eerstelijnszorg te verlichten doordat patiënten minder vaak naar de huisarts gaan.

In een prikkelend betoog over het belang van preventie, gedragsbeïnvloeding en nieuwe gezondheidsconcepten sprak Lucien Engelen van Transform.Health en Strategist health(care) innovation Laurentius Ziekenhuis, over hoe zij in Limburg met de inzet van AI en data aan ingrijpende veranderingen in de gezondheidszorg werken. “We kunnen met recht trots zijn op wat er hier in deze regio gebeurt: de nauwe samenwerking tussen zorgexperts, wetenschappers, professionals en ondernemers, en de innovaties die hier worden ontwikkeld. Tijdens mijn bezoek aan Heerlen werd me weer duidelijk dat we allemaal gemotiveerd zijn om de gezondheidszorg met behulp van digitalisering te transformeren. Iets minder bescheidenheid zou in het geheel niet onterecht zijn; er gebeurt gewoon veel, maar vertellen het te weinig. Evenementen als vandaag helpen hierbij”, aldus Lucien Engelen.

De presentatie van André Dekker van MUMC+ en Maastro Clinic belichtte de effciëntie en effictiviteit van de zorg. Met als belangrijkste speerpunt de meerwaarde van AI en deep learning en hoe die gebruikt kunnen worden bij diagnostisering. Daarbij was ook aandacht voor technologieën die op een privacy veilige wijze het delen van wereldwijde ziekenhuisdata mogelijk maakt, zonder dat die daarvoor verplaatst moet worden naar andere ziekenhuizen. Tot slot benadrukte Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de rol van wetenschappelijk onderzoek, big data en AI in de gezondheidszorg.

Smart Health Demoplein

Onderdeel van de Smart Health Day was ook het Smart Health Demoplein. Daar konden deelnemers de innovatieve oplossingen voor de digitale transformatie zelf ervaren. Het Demoplein was gevuld met bijdragen van BDO Digital, LIME, DACS (UM), Chipmunk, Strokecoach, Betawerk, Hot Item, Zelfmeetkiosk, Parsek/Open Line, Sananet, Fellowmind, Innerbudies, Smart Robot Solutions, Concoa, Sensiks en Bluetea.

De inspirerende Smart Health Day werd georganiseerd in samenwerking met LIME, BDO Nederland, Brightlands Institute for Smart Society (BISS), DACS, Zuyderland, De Zorg Groep en de Brightlands Smart Services Campus. De volgende editie van de Smart Health Day is op maandag 9 december 2024. Daarvoor, in mei, organiseert ICT&health de World Conference in het Mecc. Tijdens dit driedaagse, internationale, congres is naast veel andere innovaties uiteraard ook volop aandacht voor ontwikkelingen rondom AI en data op het gebied van de gezondheidszorg en digitale transformatie.